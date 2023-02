Dopo cinque mesi, le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono sempre più numerose. In occasione dell'ennesimo litigio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, il ragazzo ha di fatti elencato una serie di atteggiamenti della partner che proprio non tollera ponendo al centro del dibattito la solita e più volte manifestata gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese, davanti al quale esige che la propria fidanzata non assuma atteggiamenti provocanti.

Ennesimo confronto tra i 'Donnalisi'

Durante la 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria ha discusso con Antonella Fiordelisi a causa di una clip: il concorrente romano non ha gradito infatti vedere la partner "esibirsi" in atteggiamenti di complicità con Antonino Spinalbese.

"Io non dico che tu non devi ballare o scatenarti. Ti ho detto più volte però di non far vedere tutto mentre ballavi. Ti stai cambiando davanti a uno che si piglia le pasticche". Di fronte alla faccia perplessa dell'influencer, Donnamaria ha aggiunto: "Si, non so bene, si prende una roba per il testosterone".

La regia censura Edoardo, ma sul web scoppia la polemica

L'argomento tirato in ballo da Edoardo Donnamaria è stato immediatamente censurato dalla regia del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, su Twitter i fan del reality show hanno espresso un commento molto negativo sulle parole del giovane volto di Forum: moltissimi utenti hanno trovato fuori luogo infatti la condotta del concorrente nel rivelare un problema ormonale del coinquilino.

Un utente ha affermato: "Per la prima volta stavano facendo un discorso serio, ma poi lui se ne è uscito così". Un altro utente ha spezzato una lancia a favore di Antonino Spinalbese: "Che brutta frase, non si gioca su un problema di salute".

I fan di Antonino sono arrivati a chiedere alla produzione del programma di prendere provvedimenti nei confronti di Edoardo Donnamaria.

Un altro utente invece ha chiesto di poter girare il tutto allo staff di Spinalbese, in modo da poter eventualmente decidere di agire per vie legali.

In più occasioni Alfonso Signorini ha richiamato i concorrenti ad avere un atteggiamento consono e ad utilizzare termini adeguati, visto che il programma viene seguito anche da minori. Lo stesso Edoardo è stato più volte richiamato per aver utilizzato parole sgradevoli nei confronti di Antonella Fiordelisi; di certo la storia tra i due non sembra conoscere mai pace.