I giorni che Sermin passerà in carcere le consentiranno di conoscere un segreto della zia che potrebbe farle comodo. Le prossime puntate di Terra Amara vedranno lo scontro tra Hunkar e sua nipote ancora centrale. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Sermin dovrà passare del tempo in carcere dopo essere stata denunciata da Naciye per via della sua relazione clandestina con Naciye. Ad avvertire la moglie di Hatip della relazione clandestina sarà stata proprio Hunkar, decisa a vendicarsi della nipote che stava per raggirarla fuggendo con i suoi soldi, ma proprio in carcere Sermin scoprirà che la zia si incontra in segreto con Fekeli e userà l'informazione contro Hunkar.

Sermin e Hatip finiscono in carcere per adulterio

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi ancora una volta sul rapporto conflittuale tra Sermin e Hunkar. Secondo la trama della soap turca, Saniye scoprirà che Sermin e Hatip sono amanti. La domestica informerà Hunkar, che a sua volta verrà a conoscenza dell'indirizzo in cui si trova la casa acquistata da Hatip per gli incontri clandestini con Sermin. Avute tale informazioni riferirà tutto a Naciye. Infuriata per l'affronto subito, la moglie di Hatip denuncerà i due amanti alla polizia che li coglierà in flagranza di reato: Sermin e Hatip verranno arrestati per adulterio.

Hatip e Sermin dovranno passare alcune notti in carcere, ma proprio in questo frangente la cugina di Demir verrà informata da un'altra detenuta che sua zia, già da diverso tempo, si vede segretamente con Fekeli in un bar appena poco distante da Adana.

Sermin ci metterà poco a comprendere che tra i due c'è ben di più di una frequentazione amichevole e deciderà di usare l'informazione per vendicarsi.

Sermin segue Hunkar e Fekeli

Dopo il primo giudizio e in attesa del processo il pubblico ministero, certo che i due amanti non possano fuggire, li rimetterà in libertà. Sermin, a questo punto, seguirà la zia durante una delle sue "fughe romantiche" con Fekeli con tanto di macchina fotografica a seguito.

L'intenzione di Sermin sarà quella di procurarsi delle prove schiaccianti di suddetti incontri.

Quale sarà l'uso che Sermin vorrà fare delle fotografie scattate a Hunkar e al padrino di Yilmaz? Sarà subito ben chiaro che la donna vorrà ricattare la madre di Demir, ma per scoprire per quali scopi e cosa chiederà in cambio del suo silenzio non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.