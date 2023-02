Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità che avranno come protagonista il cavaliere Biagio.

Spazio anche alle vicende di Riccardo che, nel corso dei prossimi appuntamenti, si ritroverà a fare i conti con il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Riccardo.

Biagio cacciato via: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv nel corso delle prossime settimane, rivelano che per Biagio arriverà il momento della resa dei conti finale.

Dopo l'ennesima sfuriata che lo vedrà protagonista in studio, a prendere la parola sarà Maria De Filippi. La padrona di casa del talk show pomeridiano di Canale 5, infatti, deciderà di cacciare Biagio dal parterre del trono over, mandandolo via e quindi cacciandolo definitivamente dalla sua trasmissione del pomeriggio.

Un'uscita di scena che arriva a poche settimane di distanza da un'altra uscita di scena dal cast del trono over, che ha avuto come protagonista la dama Pinuccia.

Ida e Alessandro tornano in studio: anticipazioni U&D nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, tra i momenti più attesi della stagione, ci sarà sicuramente il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

Per i due, infatti, arriverà il fatidico momento di rimettere piede in trasmissione per raccontare come si sta evolvendo la loro storia d'amore a distanza ormai di tre mesi dalla fatidica uscita di scena dal cast.

Nel corso dei prossimi appuntamenti, però, ci sarà spazio anche per un serrato confronto che vedrà protagonista la coppia assieme a Riccardo Guarnieri.

Riccardo perde le staffe con Alessandro: anticipazioni U&D nuove puntate

Secondo a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sui social, il clima in studio è stato particolarmente teso: Riccardo ha perso le staffe nei confronti del suo "nemico" Alessandro.

Tra i due sono volate parole grosse e anche insulti e parolacce: addirittura, il cavaliere pugliese, avrebbe messo in discussione l'operato di Ida come mamma.

Insomma un confronto che promette scintille e che, sicuramente, saprà intercettare il gradimento del pubblico e degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Federico non si arrende con Carola: anticipazioni U&D nuove puntate

Occhi puntati anche su Federico Nicotera: dopo l'uscita di scena di Carola, che ha scelto di abbandonare la trasmissione, il tronista ha deciso di non arrendersi ed ha svelato che sarebbe andato a cercarla fuori dallo studio, per cercare di avere un chiarimento e convincerla così a ritornare in studio.

Resta da capire, però, quale sarà la reazione e la scelta finale di Carola: dopo essersi sentita "messa in disparte" dal tronista per le sue ultime esterne con Alice, accetterà di rimettersi in gioco e quindi continuare a portare avanti questa avventura?

Per Lavinia, invece, sono in programma delle nuove esterne con i due corteggiatori che ormai si stanno giocando il tutto per tutto al rush finale e, anche questa volta, la tronista si è lasciata andare ad un po' di momenti di effusione, che non passeranno affatto inosservati.