La 53enne Carla Belotti è una delle nuove dame di Uomini e donne, giunta nel programma per conoscere Biagio Di Maro. Frequentazione che non è andata a buon fine, con Carla che ha fatto più di una scenata al cavaliere di fronte alle telecamere. La dama, è di Bergamo e ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi a distanza di tre anni dalla fine di una precedente relazione. Separata dal 1995, ha dei figli di cui non si conosce però l'età.

Chi è Carla, la dama di U&D ha che perso la testa per Biagio

Carla è una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e donne. Giunta qualche settimana fa per conoscere Biagio, la dama ha dato sfogo a tutta la sua rabbia in una delle ultime puntate trasmesse da Canale 5.

Tutto perché, il cavaliere campano, oltre che frequentare lei, è uscito anche con altre dame. In studio è andato in onda uno scontro infuocato con tanto di urla, sino al momento in cui Carla si è avvicinata minacciosa a Biagio rifilandogli un ceffone. È evidente che Carla abbia perso la testa per Biagio, visto le scenate di gelosia che gli ha fatto in studio. Purtroppo per lei, il cavaliere ha poi deciso di chiudere. Infatti Biagio ha lasciato Carla, a quanto pare, vuole una donna più pacata accanto a sé.

La dama Carla ha 53 anni e viene da Bergamo

Sbirciando in rete, si è scoperto che Carla, il cui cognome è Belotti, ha 53 anni e viene da Bergamo. È stata sposata per otto anni e si é separata nel1995, dal matrimonio sono nati dei figli.

Dopo la separazione, ha avuto poi un’altra relazione ma che è finita tre anni fa. A distanza di tempo dalla fine di questa relazione, ha deciso di rimettersi in gioco e lo ha fatto chiamando la redazione di Uomini e donne dopo essere rimasta affascinata da Biagio. Carla probabilmente, era sicura di non farsi abbindolare dal cavaliere, ma non è andata così.

Eppure Tina e Gianni l'avevano messa in guardia. Con il passare delle puntate, si è capito che Carla è una persona alquanto gelosa e fumantina.

Carla Belotti di Uomini e donne lavora nel settore della bigiotteria

Non si hanno moltissime informazioni sul conto di Carla. Si sa però che lavora per un'azienda che produce e vende bigiotteria.

In particolare si occupa di vendere i prodotti che l’azienda produce, ma anche di curare altri aspetti dell’attività, come l’allestimento dei punti vendita e l’organizzazione degli stand nelle fiere. Si sa inoltre che Carla attualmente, vive a casa con la mamma. I figli dovrebbero essere grandi e indipendenti. Altro non si sa sulla dama. La si conoscerà meglio con il prosieguo delle puntate di Uomini e donne. Bisognerà anche vedere se troverà un altro cavaliere in grado di farle battere il cuore, visto che con Biagio è ormai finita.