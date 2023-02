Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a inizio marzo nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità legate al percorso della dama torinese Gemma Galgani, la quale si ritroverà a lasciarsi andare di nuovo alla passione dopo un periodo decisamente "no" dal punto di vista sentimentale.

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri che, nel corso delle prossime puntate, finirà per cimentarsi in una nuova sfilata che si preannuncia scoppiettante.

Riccardo mostra i pettorali alla sfilata: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne registrate il 20 febbraio, rivelano che in studio c'è stato spazio per una nuova sfilata maschile che ha visto scendere in pista Riccardo Guarnieri.

L'ex fidanzato di Ida Platano ha scelto di mostrare i pettorali, sfilando a petto nudo nel corso della sfilata che si è tenuta questa settimana, trasvestendosi da "uomo tigre".

Nel video di presentazione pre-sfilata è stato mostrato anche un filmato con gli allenamenti di Riccardo in palestra, dove metteva in risalto il suo fisico.

Armando al centro dell'attenzione, silenzio su Federico: anticipazioni Uomini e donne

Situazione diversa per Armando: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, nel corso della sfilata di questa settimana, il cavaliere del trono over ha scelto di cimentarsi in un discorso in napoletano, con il quale ha commosso un bel po' di dame.

Peccato, però, che Aurora non abbia apprezzato il gesto di Armando, tanto da bocciare la sua passerella con un sonoro 4.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, questa settimana non si è parlato delle vicende di Federico Nicotera: il tronista così come le sue due pretendenti, non hanno preso parte alle riprese di questo lunedì pomeriggio, in attesa della scelta finale che dovrebbe tenersi nel corso delle prossime puntate.

Gemma cede alla passione: anticipazioni U&D nuove puntate

Al centro delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate questo lunedì 20 febbraio, ci sono state anche le novità legate al percorso di Gemma Galgani.

La dama ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere, col quale ha fatto un'esterna che non è affatto passata inosservata in studio.

Sì, perché tra Gemma e questo nuovo pretendente si è accesa la fiamma della passione e i due si sono lasciati andare ad un intenso bacio.

Insomma, una svolta importante per la dama torinese che dopo un periodo buio dal punto di vista sentimentale, sembra aver ritrovato la scintilla.