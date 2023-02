L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo nella fascia del pomeriggio e arrivano le nuove anticipazioni tratte dalla registrazione che si è svolta questo lunedì 13 febbraio 2023.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, in studio ci sono stati un po' di momenti di tensione che hanno avuto come protagonista Armando Incarnato, al centro di una accesissima discussione con Gianni Sperti.

Delusione, invece, per tutti gli appassionati del trono classico: anche questa volta non c'è stata nessuna scelta finale e Federico, non ha preso parte alla trasmissione.

Gianni incastra e mette alle strette Armando: anticipazioni U&D registrazione 13 febbraio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che gran parte della durata ci questa nuova registrazione del 13 febbraio è stata caratterizzata da una nuova accesissima lite che ha avuto protagonisti Armando e Gianni.

I due si sono ritrovati ai ferri corti in studio, dopo che l'opinionista del talk show Mediaset non si è fatto problemi a incastrare e mettere alle strette Armando.

Il motivo? Secondo Gianni, il cavaliere napoletano non sarebbe interessato a nessuna donna presente nel parterre del trono over e questa sua assenza di interesse andrebbe avanti ormai da un bel po' di anni.

Alessandro e Pamela lasciano il programma: anticipazioni U&D

Immediata la reazione di Armando, il quale ha ammesso che effettivamente c'era una sola donna che le piaceva e gli interessava particolarmente. A quel punto ha preso parola Maria, che ha fatto il nome di Antonella.

E, proprio nel corso delle riprese di questa settimana, è stato svelato che Luca e Antonella stanno portando avanti la frequentazione lontani dalle telecamere del talk show di Canale 5.

Lieto fine, invece, per la coppia del trono over composta da Alessandro e Pamela: i due hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione e quini uscire di scena dal cast, con tanto di anello da parte del cavaliere.

Federico assente in studio: anticipazioni U&D registrazione 13 febbraio

Per quanto riguarda il trono classico, invece, le anticipazioni di Uomini e donne del 13 febbraio, rivelano che in studio non c'è stato spazio per alcuna scelta finale.

Mentre Nicole e Lavinia hanno preso parte alle riprese del talk show, ma non si è parlato di loro, Federico Nicotera non ha proprio partecipato alle riprese.

Il giovane tronista non era presente in studio alle riprese di questa settimana: molto probabilmente, però, la prossima registrazione potrebbe essere quella decisiva per lui, dato che si attende la fatidica e attesa registrazione finale.