Nel corso della registrazione di Uomini e donne di lunedì 13 febbraio, non sono mancati i colpi di scena. Una delle novità più eclatanti riguarda il cavaliere over Alessandro Sposito e la dama Pamela Fersini: il cinquantatreenne di San Giorgio a Cremano, come confermato dal noto blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso delle storie Instagram, ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi: ha chiesto a Pamela di uscire insieme a lui. Durante la puntata che andrà in onda nei prossimi giorni su Canale 5, ci saranno delle novità anche per Armando e Riccardo Guarnieri.

Registrazione Uomini e Donne 13 febbraio: Alessandro e Pamela escono insieme dal programma

Alessandro Sposito aveva iniziato il suo percorso a Uomini e Donne in maniera assai disinibita, tanto da avviare la sua conoscenza con ben 4 dame del parterre over, tra le quali Gemma Galgani, Pamela, Silvia e Paola. Nell'ultimo periodo, però, Sposito ha deciso di uscire soltanto con una delle dame del suo parterre: si tratta di Pamela Fersini. Nonostante le prime difficoltà, la coppia è sembrata molto affiatata e, nella puntata di Uomini e Donne registrata ieri lunedì 13 febbraio, ha stupito i telespettatori con una decisione inaspettata. Dalle anticipazioni riportate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, sembra, infatti, che il cavaliere napoletano abbia voluto fare le cose in grande stile e dopo aver comunicato a Pamela di voler lasciare il programma insieme a lei, ha regalato alla dama un bellissimo anello di fidanzamento.

Fersini ha accettato con grande gioia di continuare la sua conoscenza con Alessandro fuori dal dating show di Canale 5.

Armando invita Desdemona ad uscire insieme: registrazione U&D 13 febbraio

Sempre durante la registrazione di Uomini e Donne del 13 febbraio, ci sono state delle novità anche riguardo Armando: il cavaliere, infatti, ha finalmente deciso di invitare una delle dame del parterre femminile ad uscire con lui: stavolta la prescelta è stata l'affascinante Desdemona, nonostante la donna sia impegnata con la conoscenza di altri 3 cavalieri del parterre over.

Armando è stato criticato duramente dall'opinionista Gianni Sperti, per il fatto di scegliere sempre le stesse persone e di non intraprendere mai nessuna nuova conoscenza all'interno del dating show. Nel dettaglio, Gianni ha accusato Armando di non essere interessato a nessuna donna da tanti anni e di partecipare al programma tanto per fare presenza, dato che non ha mai concluso nulla.

Il cavaliere napoletano ha cercato subito di giustificarsi, dicendo di non essere più stato attratto da una donna e che soltanto una persona era riuscita ad attirare davvero la sua attenzione. A detta di Maria, si tratterebbe di Antonella, impegnata al momento con Luca.

Riccardo chiude con Michela

Riccardo Guarnieri, invece, ha avuto un ripensamento riguardo la conoscenza intrapresa con Michela e all'improvviso da deciso di chiudere definitivamente con la dama. Anche per Ivan le cose non sono andate per il meglio: l'uomo, infatti, è stato respinto prima da Desdemona e poi da Paola. Inoltre, sembrerebbe che il cavaliere abbia palesato anche un forte interesse per l'opinionista Tina Cipollari, ma anche lei non è sembrata per niente interessata ad una possibile conoscenza.

Nella registrazione del 13 febbraio non si è parlato del trono classico e, di conseguenza, non si sono viste nuove esterne di Federico, Lavinia e Nicole.