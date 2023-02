La soap opera turca Terra Amara, prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Le anticipazioni sugli episodi del 3 e 4 marzo 2023, dicono che Demir Yaman (Murat Ünalmış) impedirà a Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) di parlare con il suo ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş): l’uomo dopo essere riuscito a evadere dal carcere con un piano architettato alla perfezione, rovinerà il tanto atteso incontro tra la moglie e il suo rivale.

Trama Terra amara del 3 marzo: Yilmaz vuole chiedere scusa alla sua ex fidanzata

Nel corso della puntata di venerdì 3 marzo, Yilmaz sarà deciso a rivolgere le dovute scuse alla sua ex fidanzata Zuleyha: l'uomo tramite la lettera che gli ha scritto, apprenderà che in realtà non ha sposato Demir per amore.

Ad aiutare il protagonista sarà la domestica Gulten (Selin Genç).

Il faccia a faccia tra Altun e Akkaya però verrà interrotto dall’arrivo a sorpresa di Demir, dopo essere riuscito a scappare dall’ospedale.

Anticipazioni del 4 marzo: Yaman costringe Zuleyha a fuggire con lui

Gli spoiler dell’episodio di sabato 4 marzo in onda a partire dalle ore 14:30 circa, raccontano che Demir ordinerà alla moglie Zuleyha di lasciare Adana con lui: quest’ultima quindi non avrà altra scelta, oltre a quella di piantare in asso il suo ex. Akkaya dopo aver messo piede nella sua azienda, farà sapere a Fekeli (Kerem Alışık) che il suo nemico è fuggito dal carcere.

Successivamente Yilmaz si metterà alla ricerca dei due coniugi, mentre il Pubblico Minestro Julide (Alayça Öztürk) sottoporrà a un interrogatorio Mujgan (Melike İpek Yalova): quest’ultima capirà che suo marito non è stato sincero con lei, quando saprà della fuga di Zuleyha e Yaman.

Intanto Hunkar (Vahide Perçin) dopo essere stata rintracciata da Yilmaz, sosterrà di non essere complice del figlio.

La dottoressa Hekimoglu invece farà sapere che Akkaya è deciso a vendicarsi con le sue stesse mani.

Demir porta Adnan in ospedale, Hatip turbato

A catturare l’attenzione sarà anche Seher (Ebru Ünlü), quando accetterà di dare il bambino che porterà in grembo a Saniye (Selin Yeninci), ma pretenderà di ricevere dei soldi: quest’ultima non realizzerà il suo sogno di essere madre, poiché l’ex amante di suo marito Gaffur (Bülent Polat) perderà il figlio che aspettava.

Intanto Demir si vedrà costretto a fare un passo indietro, mentre sarà in procinto di scappare con Zuleyha e Adnan (Ömer Fethi Canpolat): l’uomo porterà in ospedale il piccolo con la febbre. Quando il bambino si riprenderà, il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) vorrà avvisare la polizia per far costituire Demir.

Nel frattempo emergerà il turbamento di Hatip (Mehmet Polat), per la scomparsa dell'imprenditore. Infine Hunkar dopo aver preso la direzione dell’azienda Yaman, vorrà risolvere i problemi finanziari.