Carola rompe il silenzio dopo la segnalazione social di Deianira Marzano. La giovane corteggiatrice, giunta al rush finale del percorso di Federico Nicotera e ormai in attesa di scoprire quella che sarà la scelta finale del tronista, ha scelto di fare chiarezza dopo le voci che sono circolate in queste ore sul suo conto.

Secondo a quanto riportato dall'esperta di gossip attivissima sui social, Carola avrebbe trascorso il fine settimana in compagnia di un ragazzo misterioso. Una segnalazione che ha scatenato subito accesissime polemiche in rete e sui social.

La segnalazione su Carola di U&D: beccata fuori dallo studio con un ragazzo

Nel dettaglio, Deianira ha riportato una clamorosa segnalazione sul conto di Carola, pubblicando un video in cui Carola è ripresa insieme ad un ragazzo misterioso in discoteca

Immediata la reazione dei fan social, molti dei quali si sono subito schierati in difesa di Carola, sostenendo che questi fossero tentativi di sabotare la giovane pretendente in vista ormai della scelta finale di Federico.

Ma qual è la verità dei fatti? Come stanno le cose? Dopo il chiacchiericcio social, Carola ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto intervenendo su Tik Tok, dove ha svelato di aver tranquillizzato anche lo stesso Federico Nicotera.

La verità di Carola: la corteggiatrice di U&D rompe il silenzio su Federico

"Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già fatto arrivare un messaggio", ha esordito Carola nel suo messaggio social confermando così di aver messo già al corrente dei fatti Federico.

Quasi sicuramente, attraverso l'aiuto della redazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, Carola avrà avuto modo di mettersi in contatto con il tronista per tranquillizzarlo dopo la segnalazione social emersa in queste ore sul web e sui social.

"Non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web", ha aggiunto ancora la corteggiatrice di Uomini e donne.

'Momento di grande tensione', la confessione di Carola prima della scelta di Federico

"Non auguro a nessuno una situazione del genere, perché è davvero demoralizzante in un momento di grande tensione per me",

Insomma, con questo post social Carola ha voluto far chiarezza su questa segnalazione social riportata da Deianira, sperando forse di aver messo la parola fine al chiacchiericcio che da diverse ore la vede protagonista.

Basterà a tranquillizzare Federico in vista dell'attesa scelta finale a Uomini e donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime registrazioni di questa edizione, dove si arriverà alla resa dei conti finale per Federico e Lavinia Mauro.