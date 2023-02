Simona, mamma di Martina Nasoni, in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più ha commentato la "convivenza forzata" al Grande Fratello Vip 7 tra la figlia e Daniele Dal Moro. La donna si è detta convinta che il sentimento da parte della figlia nei confronti dell'imprenditore veneto non sia mai finito. Per questo motivo Simona è preoccupata che la 24enne possa soffrire per amore.

Il precedente

Prima di arrivare alle parole della signora Simona, è bene fare un passo indietro.

Martina Nasoni ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà in qualità di ex di Daniele Dal Moro: insieme a Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon) resteranno al Grande Fratello Vip 7 in qualità di ospiti a tempo determinato.

In un primo momento fra Martina e Daniele sembrava esserci un ottimo feeling, ma sucessivamente si è creata una nuova frattura: l'imprenditore ha accusato la 24enne di volergli mettere i bastoni tra le ruote in questa nuova esperienza, mentre lei ha insinuato di averla usata solo per far ingelosire Oriana Marzoli.

Parla la mamma di Martina Nasoni

In un'intervista la signora Simona si è detta preoccupata per la figlia: "Credo che il sentimento per Daniele non si sia mai finito". La donna è convinta che sua figlia non sia ricambiata e per questo si è detta rammaricata: "Non voglio che soffra il più forte dei dolori, quello dell'amore". Simona si è detta dispiaciuta sul fatto che l'imprenditore veneto abbia accusato Martina di volergli mettere i bastoni tra le ruote.

La diretta interessata ha detto di aver conosciuto Daniele anni fa, quando Martina lo ha frequentato. Inoltre ha conosciuto anche la famiglia dell'imprenditore veneto. A tal proposito Simona ha fatto una riflessione sul rapporto di Dal Moro con sua figlia: "Mi accorgo che Martina è come il fuoco: alla giusta distanza riesce a riscaldarla, ma appena si avvicina la brucia".

La mamma di Martina Nasoni ha riconosciuto che la 24enne e l'imprenditore hanno vissuto la relazione in maniera completamente differente: Martina l'ha sempre considerata una storia indimenticabile, mentre per lui non è mai stata una liaison.

Infine Simona si è detta riconocente nei confronti di Dal Moro: il giovane anche nell'ultimo periodo è stato vicino a Martina, quando doveva subire un intervento chirurgico.

La situazione tra Martina, Daniele e Oriana

Attualmente Daniele e Oriana stanno vivendo un momento di crisi. Tuttavia, l'imprenditore veneto ha rassicurato la concorrente venezuelana che fra lui e Martina non c'è nulla: il 32enne ha ribadito in più occasioni di non avere mai considerato la 24enne la sua fidanzata.

Martina e Daniele si sono conosciuti al GFNip 16: usciti dal programma, i due hanno intrapreso una frequentazione ma non è andata a buon fine.