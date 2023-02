Si allungano ancora i tempi per la scelta di Federico Nicotera: le registrazioni di U&D previste per il 27 e 28 febbraio, infatti, sono state annullate per la scomparsa di Maurizio Costanzo e ancora non si sa quando avverranno. Domenica scorsa, però, Carola Carpanelli è stata beccata in discoteca con un ragazzo: Deianira, la prima a riportare questa segnalazione, ha dubitato del fatto che il giovane paparazzato sia solo un amico della corteggiatrice.

Avvistamento per la protagonista di U&D

La registrazione di U&D in cui Federico avrebbe dovuto fare la sua scelta, è stata rimandata a data da destinarsi: nel rispetto del lutto che ha colpito Maria De Filippi, tutti i programmi che conduce si sono fermati e ancora non si sa quando ricominceranno.

Lunedì 27 febbraio, Nicotera avrebbe dovuto comunicare la sua preferenze definitiva tra Alice e Carola: dopo mesi di esterne, discussioni e riappacificazioni, il tronista era pronto a fidanzarsi ma il suo lieto fine è slittato.

Il dating-show è in stand-by da venerdì scorso (anche la messa in onda delle puntate "vecchie" è stata sospesa) e attualmente non si conoscono i giorni in cui la redazione tornerà al lavoro e preparerà i nuovi appuntamenti.

Voci ancora tutte da confermare, però, sostengono che le riprese potrebbero ripartire nel prossimo weekend, quindi tra il 4 e il 5 marzo, ma al momento queste sono solo indiscrezioni che non hanno trovato conferme ufficiali.

Il dettaglio che allarma il pubblico di U&D

A tenere alta l'attenzione dei fan sugli attuali protagonisti di U&D, è una segnalazione che Deianira Marzano ha riportato su Instagram la sera del 26 febbraio.

L'influencer, infatti, ha condiviso sul proprio account un breve video che alcuni curiosi hanno fatto ad una delle corteggiatrici di Federico sabato notte in un locale in provincia di Monza.

"Carola ieri era in un locale di Lissone con un ragazzo", ha raccontato la persona che per caso si è imbattuta in Carpanelli nel weekend.

Nel filmato in questione si vede la giovane spasimante di Nicotera parlare con un uomo (lui le sussurra qualcosa all'orecchio), e secondo la napoletana tra i due potrebbe esserci più di un'amicizia.

"Sì, sempre amici sono", ha commentato piccata Deianira nella Stories che ha dedicato a questo avvistamento della protagonista del Trono Classico.

Attesa per il ritorno di U&D

Carola, dunque, è stata paparazzata in discoteca in compagnia di un ragazzo che secondo alcuni potrebbe essere più di un amico. Questa segnalazione è arrivata in un periodo frenetico e ricco di tensioni per Federico: il tronista avrebbe dovuto scegliere oggi, ma l'annullamento delle registrazioni del 27 e 28 febbraio ha fatto slittare tutto un'altra volta.

Sono mesi che Nicotera cerca di concludere il suo percorso a U&D ma, per un motivo o per un altro, le cose non vanno in porto e lui è ancora sulla poltrona rossa.

Gli addetti ai lavori non hanno comunicato il giorno in cui le riprese del dating-show ricominceranno, c'è chi ipotizza il 4 o 5 marzo ma attualmente non ci sono certezze a riguardo.

La redazione ha ancora qualche puntata da mandare in onda e potrebbe riprendere a farlo già a partire da domani: i daytime di Uomini e donne e Amici, infatti, dovrebbero ripartire martedì 27/02, mentre C'è posta per te sabato 4 marzo.

Meno informazioni, invece, si hanno sulle registrazioni che Maria De Filippi aveva in programma di fare in queste settimane: il talent-show di Canale 5, per esempio, sta per debuttare in prima serata (si parla del 18/03) e gli allievi che si esibiranno sul palco del serale non sono ancora stati scelti tutti.