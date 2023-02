La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily, in merito agli episodi di lunedì 6 e martedì 7 marzo, evidenziano che Ezio e Veronica decideranno di provare a rintracciare Carlos in Argentina, mentre Matilde non condividerà la scelta di Vittorio di piazzare in prima pagina l'articolo di Diletta. Umberto e Ludovica, considerata l'intesa crescente tra Marcello e Adelaide, inizieranno a essere infastiditi dalla vicinanza tra i loro due ex partner.

Ezio e Gloria, alla luce dei fatti, continueranno a incontrarsi in gran segreto, nel frattempo Roberto vorrà aiutare Mario ad aprire un locale tutto suo. Teresio scoprirà che Carlos sarà prossimo a sposarsi a Buenos Aires.

Veronica e Teresio vorranno rintracciare Carlos in Argentina

Dopo aver scoperto della gravidanza di Gemma, Veronica ed Ezio faranno fronte comune, essendo più che mai decisi a rintracciare Carlos in Argentina.

Matilde, intanto, non riuscirà a mettere sul piatto con Adelaide i piani diabolici di Tancredi. La giovane Di Sant'Erasmo, al contempo, non nasconderà un pizzico d'indignazione dopo aver appreso che Vittorio ha deciso di valorizzare il pezzo di D'Ambrosio piazzandolo nella copertina della rivista.

L'obiettivo di Elvira di conseguire la patente uscirà allo scoperto. Alfredo, poco dopo, verrà costretto da Irene a mantenere segreta la loro storia d'amore, mentre il fastidio provato da Umberto e Ludovica nel vedere insieme Marcello e Adelaide si farà sempre più pressante.

Dato che Ezio ha deciso di procrastinare la rottura con Veronica, a causa del delicato momento attraversato dalla Venere, l'uomo e Gloria proseguiranno a incontrarsi in segreto.

Mario vorrebbe aprire un locale tutto suo

L'articolo di Diletta susciterà clamore e indignazione, tanto che Adelaide si metterà sul piede di guerra col direttore del Paradiso delle Signore.

Palma, invece, proverà delle forti emozioni leggendo la pubblicazione delle sue risposte alle lettrici della rivista dell'atelier.

Gallo, successivamente, chiederà l'aiuto del giovane Amato per gli esami della patente, nel frattempo Landi vorrà aiutare Oradei a coronare il suo sogno professionale di aprire un locale.

Il banchiere, inoltre, sarà certo che la cognata e Barbieri hanno un flirt.

Ezio scoprirà che Carlos sarà in procinto di convolare a nozze con una ragazza in quel di Buenos Aires. Il signor Colombo renderà consapevole la giovane Zanatta di voler partire alla volta dell'Argentina per avere un confronto col ragazzo.