L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato per martedì 28 febbraio. Alle 16:05 andrà in onda una nuova puntata della soap opera dove, a tenere banco, saranno le condizioni di salute di Gemma.

Spazio anche alle vicende di Ezio che, dopo il ritorno di fiamma con la sua ex moglie, si ritroverà a dover affrontare una situazione spinosa che finirà per deludere nuovamente Gloria.

Tancredi insiste con Matilde: anticipazioni Il paradiso delle signore 28 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 28 febbraio rivelano che Tancredi cercherà in tutti i modi di attirare l'attenzione di sua moglie Matilde.

L'uomo proverà a portare la donna dalla sua parte e lo farà usando anche uno stratagemma, con il quale spera che tra di loro possa tornare ufficialmente il sereno.

Occhi puntati anche su Alfredo: ancora una volta, il giovane ragazzo, cercherà di trovare l'aiuto e la complicità di Clara in merito ad Irene.

Peccato, però, che questa volta Clara non sarà dalla sua parte: del resto la venere prova un interesse nei confronti di Alfredo Perico e non ce la fa a far finta di nulla.

Ludovica gelosa del suo ex: anticipazioni Il paradiso delle signore 28 febbraio

Spazio anche alle vicende di Ludovica: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 28 febbraio rivelano che, la per la giovane ragazza, sarà sempre più difficile e complicato accettare il feeling speciale che sta nascendo tra il suo ex Marcello e Adelaide.

La situazione per Ludovica non sarà affatto semplice e, per quanto si sforzi di non pensarci, alla fine si renderà conto di essere gelosa.

Vittorio Conti, invece, si ritroverà a dover affrontare un questione decisamente spinosa legata alla pubblicazione di un articolo sulla rivista "Paradiso Market".

Il tema del pezzo che porta la firma di Diletta è incentrato sull'educazione sessuale delle ragazze: Vittorio non sa se pubblicare o meno l'articolo, motivo per il quale deciderà di chiedere aiuto anche a Roberto.

Gemma preoccupa dopo il malore: anticipazioni Il Paradiso 28 febbraio

E, il giovane Landi, prima di arrivare ad una decisione finale, proverà a sentire anche il parere diretto delle veneri.

Occhi puntati anche su Gemma: le anticipazioni de Il paradiso delle signore del 28 febbraio rivelano che, dopo il malore improvviso, le sue condizioni di salute appariranno ancora preoccupanti.

Ezio, alla luce di questa delicata situazione che sta vivendo in famiglia con Gemma, si ritroverà a dover dare una brutta notizia alla su ex Gloria.

Per il momento, infatti, non può parlare con Veronica e informarla del fatto che ha scelto di riprendere in mano le redini della sua relazione con Gloria.