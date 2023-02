Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 27 febbraio al 3 marzo, confermano che sarà finalmente svelato l'esito del processo a carico di Lello Valsano. Il giovane boss si mostrerà molto spavaldo per tutta la durata del dibattimento tuttavia, negli ultimi momenti prima della sentenza, anche il criminale mostrerà una certa ansia. Nel frattempo, seppur per motivi opposti, Niko e Viola vivranno attimi di pura angoscia nell'attesa di scoprire il verdetto.

Un posto al sole: Valsano potrebbe ottenere l'infermità mentale

Nei prossimi episodi di Upas al 3 marzo, saranno mostrati gli ultimi atti del processo a carico di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Questa situazione angoscerà profondamente Niko (Luca Turco), che desidera giustizia per Susanna (Agnese Lorenzini).

Secondo Alberto (Maurizio Aiello), Valsano potrebbe effettivamente ottenere uno sconto di pena. Palladini sarà infatti più che convinto che l'avvocato Emilio De Lambro (Francesco De Rienzo) abbia imbastito una solida strategia difensiva. Lello, in virtù anche delle ferite che si è autoinflitto in carcere, potrebbe quindi ottenere l'infermità mentale e sfuggire così, in parte, alle sue responsabilità.

Un posto al sole: arriva il verdetto

Il verdetto risulterà tutt'altro che scontato e sia Niko che Viola (Ilenia Lazzarin) si prepareranno a qualsiasi eventualità. Nel giorno della sentenza Valsano entrerà in aula e rivolgerà uno sguardo di sfida ai due ragazzi. Questi ultimi, terrorizzati all'idea che Lello possa cavarsela, si terranno per mano, nell'attesa di scoprire l'esito della sentenza.

Un attimo prima che il presidente emetta il verdetto, Valsano, che fino a questo momento si è mostrato distaccato, tradirà una certa inquietudine. Il giovane boss abbandonerà la sua freddezza e verrà preso da un momento di sconforto. Le anticipazioni però non rivelano altro e occorrerà attendere i prossimi giorni per sapere quale sarà il destino del criminale.

Un posto al sole: Alberto insiste con Niko per diventare socio dello studio

In seguito al processo, Alberto tornerà alla carica con Niko e gli chiederà nuovamente di diventare suo socio. Palladini, adesso che è terminato il processo, non accetterà di attendere altro tempo. L'avvocato riferirà Poggi che, in caso di una sua risposta negativa, è già pronto a cambiare studio. Le anticipazioni però non rivelano quale sarà la risposta di Niko.

L'esito del processo a carico di Valsano, che non è stato ancora svelato, avrà sicuramente un forte peso sulla decisione di Poggi, considerato l'aiuto che Alberto ha dato a quest'ultimo durante il dibattimento.