Nella puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 22 febbraio, durante uno stacco musicale in studio, Cristina si è avvicinata ad Armando.

Cristina Tenuta e Armando Incarnato, in passato si erano frequentati, poi l'uomo aveva voluto interrompere la conoscenza. In particolare Armando aveva dichiarato che, nonostante la forte attrazione fisica, riteneva troppo sincero l’interesse della dama. Anche dopo la fine della frequentazione, però, i due non hanno perso occasione di stuzzicarsi e la donna si è spesso dichiarata interessata a lui.

Armando e Cristina di nuovo vicini in puntata dopo mesi

Durante la puntata di martedì 22 febbraio, Cristina Tenuta ha tentato di avvicinarsi nuovamente ad Armando Incarnato, precisamente quando partecipanti al programma , invitati a ballare dalla conduttrice, si sono portati in centro studio. La dama ha approfittato della pausa musicale per parlare con il cavaliere. Al termine del ballo, Maria De Filippi è rientrata in studio e ha chiesto ai due cosa si fossero detti.

Tornata seduta, Cristina ha chiarito il motivo del suo avvicinamento ad Armando. "A Natale ho fatto un regalo a sua figlia e lui me l'ha fatto ritornare in camerino (...) Non ho mai ricevuto una risposta”, ha dichiarato Cristina, aggiungendo: “Ho fatto il regalo alla figlia con il cuore, perché volevo riavvicinarmi a lui”.

Questo intervento ha scatenato l’ira di Incarnato, che ha ribattuto: “Hai utilizzato mia figlia. Tu non sai manco come si chiama!”.

Poi l’uomo ha continuato a criticare Tenuta sostenendo: “Non mi hai mai considerato, in sei mesi si è fatta vedere due volte. Si è sempre negata. – ha dichiarato Armando, concludendo – Se il regalo fosse stato per me, avrei di certo risposto”.

L’intervento contro Armando dell’opinionista Gianni Sperti

Nel bel mezzo della discussione è intervenuto Gianni Sperti, opinionista storico di Uomini e Donne. “A lui non va mai bene niente – ha esordito Sperti, dichiarando – Come puoi pensare che ci sia malizia dietro il regalo per una bambina”. Non è la prima volta che l’opinionista esprime dissenso verso il comportamento di Armando.

Dà sempre infatti Gianni Sperti ha sottolineato come il cavaliere non sia stato in grado di instaurare una relazione.

Sono mesi infatti che Armando non siede al centro dello studio, essendo sempre nella tribuna del parterre maschile. Dalle parole di Sperti si evince anche il disappunto per gli interventi fuori luogo del cavaliere. A propria difesa, Armando ha evidenziato la sua volontà di portare avanti frequentazioni vere e non di circostanza.