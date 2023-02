L'entrata a sorpresa di Lara al matrimonio di Marina e Roberto in Un posto al sole era alquanto prevedibile, ma inedite saranno le conseguenze. La perfida Martinelli sta giocando molto bene le sue carte, proponendosi determinata a portare dalla sua parte Roberto puntando sul suo dolore per la perdita di Tommaso. Guarda caso, ha scelto proprio quel nome per il bambino che sta facendo passare per figlio di Ferri. La mossa si è rivelata vincente, tanto che Roberto, di nascosto da Marina, si è soffermato nostalgico davanti alle foto di Tommaso e ha provato un brivido quando ha preso il braccio colui che crede essere suo figlio.

Marina prova ad essere comprensiva, ma dentro di lei soffre terribilmente. Secondo le nuove anticipazioni, Lara scombinerà tutti gli equilibri ma Roberto inizierà a notare degli strani comportamenti di Lara e farà di tutto per portare alla luce il suo piano.

Un posto al sole prossime puntate: Lara tormenta Roberto e Marina

Da quando è arrivata a Napoli con il bambino, Lara ha le idee ben chiare. Vuole vendicarsi del trattamento che le ha riservato Roberto, rifiutandola nonostante fosse incinta, anche se pronto a prendersi le sue responsabilità. Un modo per tenerlo legato a lei, se non avesse perso il bimbo.

Completamente fuori controllo, Lara ha finto di portare avanti la sua finta gravidanza e, con i soldi di Marina, ha comprato illegalmente un neonato.

Con una mossa da maestro, è arrivata a Napoli al momento giusto, rovinando la cerimonia di Marina e Roberto.

Le sue intenzioni sono chiare: legare a sé Roberto facendo leva sul suo grande dolore per la perdita di Tommaso, il figlio prima rinnegato e poi perso nel momento in cui c'è stata la commuovente riconciliazione. Ferri, nonostante abbia promesso a Marina di non voler avere alcun rapporto con Lara, sembra aver ceduto una volta preso in braccio quel tenero neonato che crede suo figlio e che porta un nome così importante.

Un posto al sole nuove trame: Roberto smaschera Lara?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 Roberto capirà che c'è qualcosa che non quadra nel racconto di Lara e inizierà a sospettare che nasconda qualcosa. Cercherà così di portare alla luce il suo piano, per metterla fuori gioco definitivamente.

Ma ci sono altre due persone pronte a smascherare Lara: una è Marina, che proteggerà a tutti i costi il suo matrimonio con Roberto e l'altra è Silvana, che ha parecchi conti in sospeso con la perfida Martinelli e che è l'unica ad avere avuto forti sospetti sul fatto che Lara abbia ingannato Ferri in merito alla sua gravidanza.

Insomma, Lara dovrà stare molto attenta e la sua eccessiva sicurezza potrebbe costarle molto cara.