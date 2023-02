Terminata la 35^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 20 febbraio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno discusso per l'ennesima volta: la prima è tornata a criticare gli amici del suo fidanzato, mentre quest'ultimo ha ribadito il suo punto di vista e ha spiegato perché non riesce ad accettare che l'influencer sia amica di Antonino Spinalbese.

Che cos'è accaduto?

Per capire il nuovo battibecco tra i "Donnalisi" è giusto fare un passo indietro. Durante la diretta sono state mandate in onda delle clip, in cui Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini criticano Antonella Fiordelisi per l'atteggiamento che ha nei confronti di Edoardo Donnamaria.

In particolare, Tavassi ha ribadito che non vuole più vedere il suo amico soffrire per una donna che se ne frega di lui.

Dal canto suo, Donnamaria in diretta ha spezzato una lancia a favore di Micol: il giovane volto di Forum ha rivelato che non chiuderà mai l'amicizia con l'influencer siciliana, poiché all'interno del Reality Show e lontano dai riflettori le è stata vicina in varie occasioni.

Il nuovo confronto-scontro dei 'Donnalisi'

Al termine della puntata, Edoardo e Antonella si sono ritrovati ad esporre il proprio punto di vista sulle amicizie instaurate all'interno del reality show. Fiordelisi si è detta pronta ad accettare che il suo fidanzato continui l'amicizia con determinate persone che lei non sopporta, ma ad un patto: "Tu puoi essere amico con chi vuoi, ma voglio che queste persone mi rispettino.

Io esigo rispetto". Inoltre l'influencer ha detto di accettare che Edoardo frequenti lontano dalla casa di Cinecittà Micol, a patto che lei possa continuare a vedere Antonino Spinalbese.

A quel punto Donnamaria ha spiegato perché nutre un certo astio nei confronti dell'ex di Belen Rodriguez: "Tu ci hai flirtato mentre stavi con me".

Al contrario, Edoardo ha ribadito che Micol per lui c'è sempre stata sia dentro che fuori dal Grande Fratello Vip 7.

Antonella non gradendo le parole del partner ha preferito abbandonare la conversazione e ha accusato ancora una volta gli amici di Edoardo di averli divisi.

Il commento di alcuni utenti del web

La conversazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente ha immortalato il momento in cui Fiordelisi sostiene che Micol lontano dai riflettori sia una poco di buono al contrario di quello che vuole mostrare all'interno della casa. Un telespettatore ha chiesto alla famiglia Incorvaia di inviare una diffida ad Antonella. Un altro utente ha sbottato: "Fate vedere queste belle parole di Antonella nella puntata di giovedì, basta proteggerla".