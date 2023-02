Puntate da non perdere quelle di Un posto al sole in onda su Rai 3 nel mese di febbraio. Il grande evento atteso dai telespettatori è il matrimonio di Marina e Roberto, previsto per l'episodio del 17/02. Come svelano le anticipazioni, le nozze saranno interrotte da un imprevisto decisamente sgradevole proprio nel momento in cui la coppia si sta scambiando le promesse. Con tutta probabilità si tratta di Lara, che torna a Napoli con il bambino acquistato a caro prezzo e che farà passare per figlio di Ferri. Gli spoiler Upas promettono svolte inedite, con Lara spietata e pronta a rovinare la felicità di Roberto con il suo diabolico piano.

Marina dovrà tenere i nervi saldi, se non vuole che il rapporto con Ferri finisca per l'ennesima volta.

Ci saranno novità anche per Silvia, che sta capendo di avere ancora sentimenti per Michele. Sentendosi in colpa per ciò che prova verso Giancarlo, terrà a distanza il suo ex, ma fino a quando? A farla cedere, anche il peggioramento degli affari al Caffè Vulcano.

Un posto al sole anticipazioni febbraio: Lara ha un piano

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole vedono Lara decisa a mettere fuori gioco Marina, e riprendersi Roberto, facendolo sentire in colpa e in difficoltà verso suo figlio. La tenerezza del bambino che farà passare per suo figlio basterà a far crollare Ferri?

La perfida Martinelli ha le idee ben chiare e metterà a repentaglio la felicità di Roberto e Marina, che sarà costretta a vedere giornalmente l'uomo che ama a contatto con Lara e il suo bimbo, senza sapere che si tratta di un vile inganno.

Lara scombinerà dunque ogni equilibrio, ma c'è una persona che potrebbe smascherarla dopo tanto tempo.

Parliamo di Silvana, che è tornata a lavorare da Roberto e che è pronta a smascherare le tante bugie dell'odiata Martinelli, dal finto furto dell'anello alla bel più grave bugia sulla sua gravidanza mai portata a termine.

Un posto al sole prossimi episodi: Silvia tra le braccia di una persona amica

Nel frattempo, gli affari al Caffè Vulcano andranno sempre più male e Silvia sarà vicina al fallimento, disperata alla sola idea di perdere il locale che è parte della sua vita.

Una sorpresa, tuttavia, le darà un po' di gioia. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Luca De Santis tornerà nella soap dopo tantissimi anni, e una delle prime persone che riabbraccerà sarà proprio Silvia. Purtroppo, per Silvia continueranno anche i tormenti d'amore, dopo essersi accorta che nei suoi pensieri c'è ancora Michele. Giancarlo la ama e vorrebbe sposarla, ma troppi sono i dubbi che attanagliano Silvia, che sta cercando di tenere a distanza Michele, anche se con poco successo.

Ricordiamo che per rivedere le puntate di Un posto al sole basta accedere al portale di RaiPlay dopo la messa in onda delle 20:50 su Rai 3.