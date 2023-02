Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime nuove puntate di Un posto al sole, la seguitissima soap opera della fascia serale di Rai 3.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le tanto attese nozze tra Marina e Roberto: per in due arriverà il momento di celebrare il loro grande amore e lo faranno con il matrimonio civile ma, purtroppo, non tutto andrà nel migliore dei modi.

Marina e Roberto pronti per le nozze: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che per Marina e Roberto arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore e si prepareranno a celebrare il matrimonio.

Una cerimonia alla quale prenderanno parte i loro affetti più cari: la sposa verrà accompagnata all'altare da Raffaele Giordano che proverà in tutti i modi a calmarla, data la sua agitazione.

Alla fine, Marina si presenterà dal suo amato Roberto, pronta a pronunciare quel fatidico sì che li unirà in matrimonio.

Lara potrebbe tornare e rovinare le nozze di Roberto e Marina a Un posto al sole

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che, tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ma proprio sul più bello di sarà qualcosa di inaspettato, che rischierà di far compromettere le nozze.

Un episodio del tutto inatteso getterà nello sconforto la coppia Marina-Roberto e rischierà così di rovinare l'armonia di questo matrimonio.

Chi metterà a dura prova il matrimonio della coppia? Non si esclude che a rovinare la festa e il clima di spensieratezza, possa essere Lara Martinelli.

Il ritorno di Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole?

L'ex di Roberto Ferri, uscita di scena da un po' di tempo, potrebbe far rientro in scena proprio negli episodi in cui si parlerà delle nozze dell'uomo con Marina e in tal caso dare il via a nuove dinamiche e trame scoppiettanti.

In attesa di scoprire se questo ritorno in scena di Lara Martinelli si concretizzerà oppure no nel corso delle prossime puntate di questa stagione, l'appuntamento con Un posto al sole continua a registrare ottimi ascolti nella fascia serale di Rai 3.

Anche nelle serate in cui sta andando in onda la 73esima edizione del Festival di Sanremo su Rai 1, la soap opera realizzata a Napoli registra una media di oltre 1,4 milioni di spettatori con punte del 6% di share.