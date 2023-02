Una delle questioni che continueranno a tenere banco nelle prossime puntate saranno le critiche che hanno coinvolto il Caffè Vulcano di Un posto al sole. Nelle puntate attuali si è vista una Silvia sempre più in crisi per questa situazione. Nelle prossime puntate verrà fuori anche il nervosismo dei dipendenti, in primis del cameriere Fausto. L'unico che sembrerà essere d'aiuto alla donna sarà Michele, i cui gesti comunque non saranno sufficienti per superare la delicata fase.

Silvia alle prese con i problemi del Caffè

Il malumore di Nunzio e le sue scelte amorose che hanno arrecato sconforto nelle dirette interessate, con anche le dinamiche delle accuse di Alice, coinvolgeranno nelle prossime puntate anche Silvia, che apparentemente non ha molto a che fare con le vicende del ragazzo.

Nelle passate puntate, proprio al Vulcano di Silvia si erano presentate delle ragazze che avevano intuito la questione relativa a quello che Alice sosteneva nei confronti di Cammarota. Accuse che dunque hanno poi scatenato anche nuove recensioni negative al Caffè, situazione che poi è sfociata con un attacco hater che ha messo in difficoltà Silvia e tutto il Vulcano.

Con il dietrofront di Alice, e quindi l'apparente risoluzione della faccenda Nunzio, si ipotizzava che anche le critiche al Vulcano potessero terminare brevemente. Purtroppo non sarà così e le cattive opinioni al Vulcano continueranno: Silvia sarà disperata per la cattiva pubblicità e anche la sua credibilità sarà sul lastrico. Questa situazione la proverà molto da un punto di vista emotivo, una lotta costante tra la speranza di uscirne 'pulita' e la delusione per quanto successo dopo anni di lavoro.

Fausto adirato, proseguono le polemiche al Vulcano

Durante questa fase molto delicata per la donna, una delle persone che sceglierà di appoggiare Silvia e rincuorarla sarà Michele. L'uomo si avvicinerà a Silvia e cercherà di aiutarla con i mezzi a sua disposizione. Mezzi che purtroppo non basteranno per risollevare le sorti del Caffè e questa brutta e prolungata situazione finirà per coinvolgere anche chi oltre Silvia al Vulcano ci lavora ogni giorno, quindi i dipendenti, che percepiranno tutte le difficoltà del momento.

Il personale inizierà ad avere poca fiducia sulle capacità di Silvia e sulle possibilità che l'attacco social e le sue conseguenze possano definitivamente rientrare. Questa situazione causerà molto nervosismo dunque, e uno di quelli che più si distingueranno - negativamente - sarà Fausto. Il cameriere farà fatica a capire la situazione che si è venuta a creare, tanto che potrebbe anche litigare o discutere animatamente con Nunzio, già alle prese con altre delicate grane.

Anche se le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratta, ciò che è certo è che al Vulcano non si respirerà serenità. Tensione che coinvolgerà sia Silvia che alcuni dei suoi dipendenti. Alla fine il Caffè riuscirà ad uscire da questa delicata fase, che ormai dura da settimane?