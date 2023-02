Il mese di febbraio sarà ricco di colpi di scena per i fan di Un posto al sole. Tra i vari argomenti si parlerà molto delle nozze di Marina e Roberto. Ciò che è certo è che accadrà un imprevisto che metterà ansia e tensione durante l'atteso giorno, ma le anticipazioni non rivelano nel dettaglio di cosa si tratta. Si ipotizza che possa tornare Lara Martinelli, un ritorno che potrebbe mettere in apprensione tutti i presenti.

Le nozze di Marina e Roberto

Come detto, nel corso delle prossime puntate andrà in scena il matrimonio di Roberto e Marina. In particolare in quelle della settimana dal 13 al 17 febbraio, si parlerà dei preparativi per l'atteso evento, che inizieranno a svolgersi in un clima di apparente serenità.

Purtroppo le anticipazioni hanno confermato che per la coppia ci saranno tanti problemi prima di arrivare all'atteso evento.

Inoltre, si ipotizza che durante la cerimonia possa accadere qualcosa di imprevisto, anche se le anticipazioni nel dettaglio non l'hanno ancora confermato. Stando a quanto si apprende, il momento concitante potrebbe vedersi in televisione nella scena che verrà trasmessa sui canali Rai nella giornata del 17 febbraio 2023. Al centro della scena ci saranno dunque probabilmente sia Marina che Roberto, e ovviamente il loro tanto atteso giorno delle nozze, di cui la Rai ha già diffuso alcune immagini, confermando che dunque si farà.

Cosa succederà alle nozze di Raff e Marina?

Alcune interessanti anticipazioni sono state segnalate da Telepiù, settimanale che spesso si occupa delle vicende di Un posto al sole. Nel dettaglio, si apprende che Raffaele nelle prossime puntate si accingerà a consegnare a Marina delle rose che arrivano direttamente dal suo personale giardino e che sono sono state coltivate da Arturo, il padre della sposa.

Inoltre il portiere dovrebbe accompagnare Marina all'altare. Le anticipazioni non rivelano ulteriori dettagli in merito, ma ciò che è certo è che in cima all'altare ci sarà Roberto ad attenderla, apparentemente più innamorato che mai, almeno da quello che trapela dagli spoiler. Sarà così per tutto il resto delle nozze? Non è dato saperlo, ma qualcosa potrebbe accadere nel bel mezzo delle nozze, magari rovinandole.

Si tratta di ipotesi, non confermate, ma gli intrecci degli spoiler lo fanno presupporre. Si perché si pensa che si assisterà anche all'arrivo imprevisto, un vero colpo di scena, di Lara Martinelli, che dunque potrebbe presentarsi in un momento non proprio opportuno. Probabilmente alterando la serenità dei presenti alle nozze. Questo ovviamente potrebbe sparigliare le carte in gioco.