Nelle puntate di 'Un posto al sole', in onda prossimamente su Rai 3, verrà dato spazio al ritorno di Lara che sconvolgerà gli equilibri della coppia formata da Marina Giordano e Roberto Ferri. Notizie preoccupanti, inoltre, riguarderanno le sorti di Lello Valsano. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 20 al 24 febbraio rivelano, infatti, che l'esito del processo a carico del delinquente potrebbe essere ribaltato.

Anticipazioni Un posto al sole dal 20 al 24 febbraio: Lara torna a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole l'attenzione sarà rivolta al matrimonio tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Per i due, infatti, arriverà il momento tanto atteso. Tuttavia, come i telespettatori hanno appreso dalle recenti anticipazioni rilasciate in rete, un personaggio irromperà nel corso del lieto evento. Si tratta di Lara Martinelli (Chiara Conti), la quale, già in passato, ha rappresentato un ostacolo alla felicità della coppia. Stando alle trame della soap, in programma dal 20 al 24 febbraio 2023, il pubblico assisterà agli eventi successivi all'inaspettata entrata in scena della donna. Di fronte allo spiacevole ritorno di quest'ultima, i coniugi Ferri reagiranno in modo diverso. Da una parte, Marina cercherà di capire cosa vuole ottenere la sua eterna rivale. Dall'altra, l'imprenditore penserà soltanto a rassicurare la donna che ama.

Le parole dell'uomo, però, non basteranno a calmare gli animi, poiché la minacciosa Martinelli non farà ritorno a Napoli da sola.

Un posto al sole puntate 20-24 febbraio: è guerra tra Fausto e Nunzio

Dopo un lungo periodo di assenza dalla soap, il personaggio di Lara Martinelli tornerà in scena in occasione del matrimonio tra Marina e Roberto.

La donna ripiomberà nella vita della coppia, portando con sé un bambino che, a suo dire, è il figlio avuto da Ferri. Basterà questo a mettere a repentaglio la serenità degli sposi? Nubi all'orizzonte anche per Silvia sempre più vicina al tracollo. Le anticipazioni di 'Un posto al sole' rivelano che la situazione del Caffè Vulcano non migliorerà.

Le critiche al locale porteranno sempre meno clientela e il fallimento sembrerà dietro l'angolo. Inoltre, il clima teso influenzerà l'umore del personale, al punto che Fausto (Fausto Acernese) e Nunzio (Vladimir Randazzo) arriveranno a un duro scontro. Nel frattempo, inaspettatamente, la proprietaria del caffè, riceverà un aiuto inaspettato.

Le sorti di Valsano potrebbero cambiare: Un posto al sole, trame 20-24 febbraio

Novità in arrivo anche nella storyline incentrata su Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci saranno delle svolte nel processo a carico del delinquente. Stando agli spoiler, pare che la strategia della difesa, basata sulla dimostrazione che l'uomo non fosse in sé al momento dell'omicidio, potrebbe avere successo. A quel punto, il procedimento contro Valsano potrebbe prendere una piega a favore del malvivente.