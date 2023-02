Svolte sentimentali in arrivo per Silvia nelle puntate di Un posto al sole in onda a febbraio 2023. Le anticipazioni raccontano che Giancarlo le starà molto vicino, specie in questo momento in cui il Caffè Vulcano non se la sta passando bene per via delle critiche social. Silvia apprezza e ha bisogno del lato protettivo e romantico di Giancarlo, si sente rassicurata e a suo agio. Niente a che vedere con il rapporto con Michele, decisamente più burrascoso e caratterizzato da alti e bassi. Di certo, due uomini diversi: Giancarlo pronto a vivere alla giornata e passionale, Michele razionale e attento alle minime sfumature.

Forse, due facce della medaglia che sono riuscite a soddisfare Silvia, ma occorre fare una scelta. Gli spoiler Upas svelano che l'idillio che ora c'è con Giancarlo svanirà a breve. Nei pensieri di Silvia tornerà prepotentemente Michele, cosa che la sconvolgerà non poco e la farà riflettere, arrivando ad allontanarlo per non guardare in faccia la realtà. In arrivo guai invece per Marina che felice per i preparativi del matrimonio con Roberto avrà un incidente che le creerà non poca inquietudine, mentre Manuela continuerà a soffrire per la distanza imposta da Niko.

Un posto al sole anticipazioni febbraio: Manuela soffre per Niko

Niko si è lasciato andare con Manuela, baciandola quasi con disperazione.

Troppa la sofferenza per la perdita di Susanna e altrettanta la voglia di sentirsi ancora amato. Tuttavia, quel bacio ha innescato in lui forti sensi di colpa nei confronti di Susanna. Sia Renato che Jimmy hanno notato il nervosismo di Niko, che cerca disperatamente di non far trapelare nulla. L'unica soluzione è quella di allontanare Manuela che, invece, aveva tanto desiderato e sperato che quel bacio avesse un continuo.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la sofferenza di Manuela sarà tanta e Micaela combinerà solo guai nel tentativo di far stare meglio la sorella.

Un posto al sole puntate febbraio: Silvia ama ancora Michele

Nei nuovi episodi di Un posto al sole la situazione al Caffè Vulcano sembra migliorare. Nonostante l'ottimismo ritrovato, ecco che una nuova brutta notizia fa precipitare Silvia nello sconforto totale.

A complicare le cose, l'attrazione palese di Michele da lei ricambiata. I sensi di colpa nei confronti di Giancarlo la distruggeranno nel profondo. Non sapendo che altro fare, Silvia deciderà a malincuore di allontanare Michele, anche se si renderà conto che nel suo cuore c'è spazio solo per lui.

Un posto al sole spoiler febbraio: Marina ha un incidente

Procedono spediti i preparativi per le nozze di Marina e Roberto che presto diventeranno marito e moglie. Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole di febbraio, un incidente creerà in Marina un profondo senso di inquietudine, di che cosa si tratta? Non resta che seguire i nuovi episodi per scoprire come evolveranno le trame.