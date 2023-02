Le prossime puntate di Terra Amara trasmesse su Canale 5 vedono il personaggio di Behice delinearsi sempre di più. Le caratteristiche principali che emergeranno della zia di Mujgan saranno l'astuzia e la cattiveria. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, quando la nipote Mujgan si trasferirà con il marito lasciando la casa di Fekeli, la donna punterà sulla cortesia e la gentilezza del padrino di Yilmaz per restare sotto il suo stesso tetto. L'astuto piano di Behice porterà i suoi frutti, tanto che la donna si interesserà sempre più a Fekeli.

Behice vuole restare sotto lo tesso tetto di Fekeli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla losca figura di Behice. Seguendo la trama della soap turca, la donna comincerà a preoccuparsi del suo status economico non appena Mujgan lascerà la casa di Fekeli, dove lei stessa è ospite, per trasferirsi con il marito presso la casa che un tempo apparteneva a Sermin. A questo punto, temendo di non avere più un tetto sopra la testa e visto che il fratello Behzat l'ha lasciata senza un soldo e per di più con una montagna di debiti, Behice architetterà un piano.

Comprendendo da subito che Fekeli è un gentiluomo, si renderà fragile ai suoi occhi, così dopo il trasloco della nipote preparerà velocemente le sue valigie e dirà al padrino di Yilmaz che, visto il trasferimento di Mujgan, la sua presenza alla villa non ha più senso.

Fekeli offrirà ancora una volta gentilmente ospitalità a Behice, affermando che mai potrebbe cacciarla via e che i parenti di Mujgan sono anche parenti suoi.

Il perfido piano di Behice

Il piano di Behice andrà esattamente come la donna aveva sperato e a questo punto sarà ben chiaro il tipo sentimento che muove la perfida donna.

Behice, così come la domestica Nazire aveva sospettato fin dal suo arrivo alla villa, proverà in tutti i modi ad avvicinarsi a Fekeli, cercando di conquistarlo per garantirsi uno stile di vita agiato e sicuro dal punto di vista economico.

Per tale ragione la prima mossa della zia della dottoressa sarà quella di comprendere fino in fondo il tipo di relazione che lega Fekeli a Hunkar, avendo notato il modo in cui entrambi si comportano e che va ben oltre il rispetto tra compaesani.

Come reagirà la signora Yaman quando scoprirà che Behice non solo abita sotto lo stesso tetto di Fekeli, ma che sta anche indagando su di lei in relazione alla sua vecchia fiamma? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara. Resta chiaro fin da subito che Behice e Hatip saranno i nuovi due "cattivi" della serie.