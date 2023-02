Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e donne previste dal 13 al 17 febbraio 2023 nel daytime di Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Riccardo Guarnieri, ancora una volta al centro delle dinamiche e dell'attenzione non per una nuova conoscenza, bensì per il ritorno della sua ex Ida Platano.

Spazio anche alle vicende di Federico, che dovrà fare i conti con l'assenza in studio di Carola.

Ida torna in studio con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 13-17 febbraio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne fino al 17 febbraio 2023, rivelano che per Riccardo arriverà il momento di affrontare il ritorno in studio della sua ex Ida, accompagnata dal fidanzato Alessandro Vicinanza.

La presenza della coppia non passerà inosservata, dato che ben presto i tre protagonisti del trono over si ritroveranno ai ferri corti in studio.

La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata: infatti ci saranno dei momenti di tensione tra Riccardo e Alessandro, al punto che i due uomini arriveranno a sfiorare la rissa, la quale verrà comunque evitata grazie all'intervento tempestivo di alcuni dei presenti.

Riccardo litiga con Alessandro e Ida: anticipazioni Uomini e donne 13-17 febbraio

A seguire, Riccardo non sarà affatto tenero neppure nei confronti della sua ex Ida Platano: anche in questo caso scoppierà la lite e il cavaliere pugliese lancerà delle frecciatine alla dama, anche relativamente al suo modo di essere madre.

Inoltre, al centro dell'attenzione ci sarà anche il percorso di Federico Nicotera: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che in studio non ci sarà il ritorno di Carola.

Carola non presente in studio: anticipazioni Uomini e donne al 17 febbraio

La corteggiatrice, dopo aver annunciato la sua uscita di scena dal cast della trasmissione, non ha preso parte alla registrazione degli appuntamenti che saranno trasmessi nella settimana fino al 17 febbraio in tv.

In studio, però, Federico ammetterà che intende andare a recuperare Carola fuori dallo studio e quindi che cercherà di convincerla a non mollare la presa.

Sarà inoltre dato spazio anche alle vicende di Lavinia Mauro che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show, sarà protagonista di esterne inedite con di due Alessio, Campoli e Corvino, in attesa di decidere con chi dei due lasciare la trasmissione.