Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, una nuova registrazione, è in programma sabato 4 febbraio 2023. I colpi di scena non mancheranno dato che, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, è previsto il rientro in studio di uno dei volti più amati e chiacchierati della trasmissione.

Trattasi della dama Ida Platano che, da circa tre mesi, ha deciso di abbandonare lo studio del talk show Mediaset per viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

Il ritorno di Ida Platano: registrazione Uomini e donne 4 febbraio

Nel dettaglio, la messa in onda di Uomini e donne prosegue con grande successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e nuove puntate sono previste nel corso delle prossime settimane di febbraio.

Una delle registrazioni più attese di questa stagione del talk show Mediaset è quella che si terrà sabato 4 febbraio 2023.

In studio, infatti, ci sarà l'atteso ritorno di Ida Platano, da poco rientrata dal suo viaggio d'amore a Miami assieme ad Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che le ha rapito il cuore, tanto da convincerla a lasciare insieme la trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, come svelato proprio dalla conduttrice, Ida non avrebbe gradito alcune recenti dichiarazioni rilasciate dal suo ex Riccardo Guarnieri, motivo per il quale avrebbe chiesto di rimettere piede in trasmissione per un confronto.

Ida furiosa con Riccardo: registrazione Uomini e donne 4 febbraio

Ebbene, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, il tanto atteso rientro in studio di Ida si concretizzerà nel corso della registrazione di Uomini e donne di sabato 4 febbraio 2023.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Ida sembra avere il "dente avvelenato" nei confronti del suo ex, il quale ha definito Alessandro una persona immatura ed ha accusato la dama siciliana di essersi scelta un "secondo figlio", al posto di un fidanzato.

Insomma, il clima tra i due ex pare non essere dei migliori e c'è da scommettere che non mancheranno le scintille nel corso della nuova registrazione di questa settimana.

Federico potrebbe fare la scelta: registrazione Uomini e donne 4 febbraio

Al centro dell'attenzione, però, potrebbe finirci anche Federico Nicotera: durante le riprese del 3 febbraio, il tronista ha dovuto fare i conti con l'addio di Carola.

La corteggiatrice, in lacrime, ha deciso di abbandonare definitivamente la trasmissione e in questo modo rinunciare alla fatidica e attesa scelta finale.

Il motivo? Carola è convinta che Federico sceglierà la sua rivale Alice e, a quel punto, ha preferito mollare la presa.

Impassibile la reazione del tronista che, questa volta, ha deciso di non rincorrere la sua pretendente. Sabato 4 febbraio sceglierà definitivamente Alice? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.