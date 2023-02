Puntate ricche di colpi di scena sono in arrivo per i telespettatori appassionati de Il Paradiso delle Signore. Durante gli appuntamenti che andranno in onda dal 20 al 24 febbraio, Gloria sarà ad un passo dal confessare a Veronica di essere stata in intimità con Ezio. Clara invece, inizierà a provare un forte interesse per Alfredo e sarà spronata da Gemma a farsi avanti. Umberto studierà un piano per mettere in difficoltà Marcello e sfrutterà Mattia, un'ex compagno di cella di Barbieri.

Trame Il Paradiso delle signore: Gemma messa in guardia da Roberto su Carlos

Mario sarà a conoscenza di un particolare inedito su Carlos, con cui Gemma da sta alcune settimane intrattenendo una frequentazione. Quando Roberto verrà a conoscenza dei dettagli preoccupanti, avviserà la giovane Zanatta. La figlia di veronica però. sembrerà non essere per niente preoccupata per quanto appreso ed uscirà con Carlos la stessa sera. Gemma consiglierà a Clara di farsi avanti con Alfredo, ma quest'ultimo sarà preso dal tentativo di conquistare Irene. La nipote di Don Saverio continuerà così a pensare segretamente al giovane magazziniere.

Palma Rizzo verrà assunta da Conti per curare la Posta del Cuore al Paradiso.

Il Commendatore sarà sempre più assetato di vendetta nei confronti di Marcello. Umberto sarà in attesa che Mattia, fioraio amico di Marcello, compia un passo falso. Al Circolo avverrà un furto e Mattia confesserà di avere una parte di colpe. Marcello, ascoltando le dichiarazioni dell'amico, capirà che sotto c'è lo zampino di Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 24 febbraio: Ezio confuso su i suoi sentimenti

Gloria confesserà ad Armando i suoi tormenti sentimentali, dopo aver trascorso la notte con Ezio. Moreau vorrebbe che Colombo prendesse una decisione tra lei e Veronica. Il papà di Ezio però, si sentirà molto confuso al riguardo. La capocommessa deciderà di prendere l'iniziativa e recarsi a casa di Veronica per confessare alla donna tutta la verità su quanto accaduto con Ezio.

Una volta arrivata a casa Colombo però, la mamma di Stefania cambierà idea. Nel frattempo, Ezio visiterà nell'hotel dove aveva trascorso la notte con Moreau. Proprio in quel luogo, tutto gli sembrerà essere più chiaro. Nel frattempo, Gloria penserà di lasciare Milano per due settimane, per allontanarsi da Ezio e schiarirsi le idee. Quando Colombo verrà a conoscenza delle intenzioni della moglie, farà una mossa sorprendete nei suoi riguardi.

Per Vittorio arriverà una vecchia conoscenza. Si tratta Diletta D’Ambrosio, una giornalista intenzionata a voler intervistare Conti. La vicinanza tra Conti e Diletta scatenerà la gelosia di Matilde.