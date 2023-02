L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda, martedì 14 febbraio 2023, con una nuova attesissima puntata in onda su Canale 5 alle 14:45.

Le anticipazioni rivelano che, in occasione della puntata di San Valentino, ci sarà spazio per il ritorno in studio di una delle coppie del trono over che si è formata nel corso dell'ultima edizione.

Trattasi di Ida e Vicinanza: la presenza in studio della coppia non passerà inosservata, complice anche la rissa sfiorata che ci sarà tra Alessandro e Riccardo.

Il ritorno di Ida con Alessandro: anticipazioni Uomini e donne 14 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 14 febbraio 2023, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di rimettere piede in studio.

La dama torinese farà il suo ingresso accompagnata da Alessandro Vicinanza, il suo nuovo fidanzato e insieme saranno pronti a raccontare l'evolversi della loro relazione, dopo l'addio alla trasmissione.

Una presenza che, fin dal primo momento, non verrà ben gradita da Riccardo: il cavaliere pugliese nel vedere i "best moments" della sua ex assieme ad Alessandro, provocherà facendosi portare dei pop-corn così da potersi gustare al meglio tale scena.

Rissa sfiorata tra Alessandro e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 14 febbraio

Una volta che Ida e Alessandro saranno in studio, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata. Le anticipazioni di Uomini e donne del 14 febbraio 2023 rivelano che tra Riccardo e il nuovo fidanzato di Ida, voleranno parole grosse e ad un certo punto si arriverà a sfiorare la rissa fisica in studio.

Sarà necessario l'intervento dei presenti in studio per evitare il peggio: Ida, ovviamente, assumerà le difese del suo fidanzato e non si farà problemi a puntare il dito contro il suo ex Riccardo Guarnieri.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché ad infierire maggiormente nei confronti di Riccardo, ci penserà anche Tina Cipollari.

Tina si accanisce contro Riccardo: anticipazioni Uomini e donne oggi 14 febbraio

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 14 febbraio 2023, rivelano che l'opinionista ad un certo punto tirerà fuori una torta che si era fatta preparare.

Tina arriverò alle spalle di Riccardo e, senza farsi troppi problemi, finirà per gettargli in faccia questa torta.

Insomma una puntata non facile per il cavaliere pugliese: gli spoiler del talk show rivelano che la reazione di Guarnieri non sarà delle migliori.

Il cavaliere, infastidito da gesto di Tina, si ritroverà costretto a dover lasciare lo studio del talk show Mediaset per potersi cambiare dietro le quinte e riprendere parte alla trasmissione.