Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concernerà gli episodi in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, evidenziano che Umberto e Ferdinando continueranno nel loro proposito atto ad ostacolare l'insediamento come socio del Circolo di Marcello. Per riuscire in tale intento, il banchiere e l'ex armatore decideranno di sfruttare Mattia, giovane fioraio nonché ex compagno di cella proprio di Barbieri.

Marcello, intanto, dirà ad Adelaide che può fidarsi di Costa, mentre Guarnieri senior non aspetterà altro che un passo falso del fioraio. Al Circolo, inoltre, avrà luogo un furto e Mattia confesserà a Barbieri di esserne il colpevole, ma il cameriere fiuterà che qualcosa non torna e inizierà a pensare che dietro tale appropriazione indebita ci sia la mano del padre di Marta. Marcello, di conseguenza, sarà costretto a rinunciare a qualcosa pur di salvare le sorti dell'amico Costa. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali, Marcello potrebbe giungere alle prove che dietro il furto c'è Umberto e scegliere di metterlo alla berlina dinanzi ai soci del Circolo.

Marcello diventerà ricco grazie a degli ottimi affari messi a segno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 svelano che l'ambizione di Barbieri troverà riscontro, in quanto non soltanto si farà un nome in società ma Marcello riuscirà anche a diventare ricco grazie a degli eccelsi investimenti che si riveleranno oltremodo proficui.

Il merito di tale escalation finanziaria e di nomea, oltre alla caparbietà di Barbieri, sarà senz'altro da attribuire alla contessa Adelaide.

La nobile Di Sant'Erasmo, difatti, sarà fondamentale in tal senso almeno in tre passaggi: spingere il giovane a studiare economia e finanza, far diventare lo stesso il braccio destro del banchiere Fumagalli e spingere affinché creasse la società di comodo William.

Barbieri potrebbe smascherare Umberto per il furto di fronte ai soci del Circolo

Umberto e l'oramai fido Ferdinando le proveranno tutte per far sì che Marcello non divenga socio del Circolo a tutti gli effetti, ma tale ostinazione potrebbe avere un effetto boomerang per il commendatore.

A seguito dell'intuizione di Barbieri che dietro il furto non ci sia davvero Mattia ma lo zampino di Guarnieri, Marcello potrebbe iniziare a indagare in tal senso e scoprirebbe come l'ex amante di Adelaide ha orchestrato il tutto.

Se tale ipotesi dovesse diventare realtà nella soap di Rai 1, Marcello potrebbe smascherare Umberto di fronte ai soci del Circolo.