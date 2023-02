Quella che è appena iniziata è la settimana del ritorno di Ida Platano a U&D: una delle puntate che andrà in onda dal 13 al 17 febbraio, infatti, sarà dedicata all'ospitata della dama e al suo confronto con l'ex Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni di questo appuntamento fanno sapere che tra il pugliese e Alessandro Vicinanza c'è stata una furiosa lite, uno scontro che stava per sfociare in una rissa se altre persone non li avessero separati. Secondo molti fan, però, questa scena sarà tagliata in fase di montaggio, come gli schiaffi di Carla a Biagio e il finto svenimento di Pinuccia.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

I fan di U&D aspettano da quasi due settimane si assistere ad una delle registrazioni più movimentate dell'ultimo periodo: nei prossimi giorni, infatti, su Canale 5 andrà in onda la puntata incentrata sul ritorno in studio di Ida e Alessandro.

Maria De Filippi, dunque, ha riaccolto la coppia su richiesta di Platano: è stata la dama a contattare la redazione del dating-show per chiedere un faccia a faccia con Riccardo. Alla parrucchiera e al suo compagno, infatti, non sono andate giù le cose che Guarnieri ha detto sul loro conto in un'intervista al magazine, a partire dalle dichiarazioni su tipo di relazione che stanno vivendo lontano dai riflettori.

Questo confronto c'è stato una decina di giorni fa e, leggendo le anticipazioni, ha regalato colpi di scena e momenti di forte tensione.

Gli spoiler sulla litigata a U&D

Chi ha assistito alla registrazione di U&D alla quale hanno partecipato Ida e Alessandro come ospiti, ha raccontato che Riccardo ha assunto un atteggiamento provocatorio ancor prima che la coppia entrasse in studio. Mentre venivano mostrate le immagini del viaggio a Miami che Platano e Vicinanza hanno fatto a gennaio, il pugliese mangiava dei popcorn come se fosse al cinema.

Quando la dama e il cavaliere hanno fatto il loro ingresso agli Elios è scoppiata una lite tra Guarnieri e Alessandro

Sentendo il napoletano criticare la sua scelta di vivere ancora con la mamma a più di 45 anni, il protagonista del Trono Over ha perso le staffe e si è scagliato contro il "rivale". Ad impedire che i due si mettessero le mani addosso, sono stati Gianni e Federico, intervenuti prontamente per separarli ed evitare la rissa.

Stando alla linea che la redazione del dating-show sta seguendo da un po' di tempo, questa scena non dovrebbe essere trasmessa in tv: i momenti di tensione (come la sfuriata di Maria contro Armando, gli schiaffi di Carla a Biagio e il finto svenimento di Pinuccia), sono tutti stati tagliati in fase di montaggio.

Attesa per le prossime riprese di U&D

Ida e Alessandro, però, hanno offerto al pubblico di U&D anche un momento romantico: la parrucchiera ha fatto una dichiarazione d'amore al compagno e poi gli ha regalato un viaggio a Parigi, facendolo commuovere fino alle lacrime.

Lo scorso weekend, per la precisione sabato 11 febbraio, è stata registrata un'altra puntata e tra i protagonisti c'è stato ancora una volta Guarnieri.

Riccardo ha iniziato a conoscere Michela, una dama che in passato ha sentito anche Armando al telefono: quest'ultimo si è intromesso nel racconto per discutere con la donna, ma il pugliese non ha cambiato idea e si è detto deciso nel voler continuare la frequentazione appena cominciata.

Nel prossimi giorni, però, Maria De Filippi condurrà un attesissimo nuovo appuntamento: prima della fine della settimana, infatti, Federico Nicotera farà la sua scelta tra Carola e Alice, portando a termine un percorso durato tanti mesi.

Stando a quello che si vocifera in rete, il tronista dovrebbe registrare la sua ultima puntata giovedì 16 febbraio.