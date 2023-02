L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che per Armando arriverà il momento della resa dei conti.

Il cavaliere napoletano si ritroverà messo alle strette da Gianni, che in studio non si farà problemi a smascherarlo in merito alle sue ultime frequentazioni avvenute in trasmissione.

Occhi puntati anche sulle vicende di Riccardo che, dopo l'acceso confronto con la sua ex Ida Platano, si ritroverà per l'ennesima volta ad affrontare il fallimento di una nuova frequentazione.

Armando viene 'smascherato' da Gianni Sperti: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 13 febbraio rivelano che ci sarà spazio per un acceso confronto/scontro che vedrà protagonisti Armando e Gianni.

I due si ritroveranno ai ferri corti e l'opinionista del talk show Mediaset non si farà problemi a smascherare l'atteggiamento del cavaliere napoletano.

Il motivo? Gianni perderà le staffe nei confronti di Armando, accusandolo di non essere interessato a nessuna donna da anni.

L'opinionista rincarerà la dose contro il cavaliere, tacciandolo di essere presente nel parterre del trono over solo per scaldare la sedia, dato che alla fine non conclude nulla con nessuna delle dame presenti in trasmissione.

Armando incastrato da Gianni e replica: anticipazioni Uomini e donne

Immediata la reazione di Armando, che in parte confermerà i dubbi che sono stati avanzati da Gianni Sperti.

Le anticipazioni che arrivano dalla pagina social di Lorenzo Pugnaloni rivelano che il cavaliere napoletano ammetterà che da tempo non c'è nessuna dama del trono over in grado di fargli battere il cuore, e provare emozioni e sensazioni che non sente da tanto tempo.

C'era solo una donna che, nel corso dell'ultimo periodo, ha saputo fargli ritrovare il sorriso: trattasi della dama Antonella, che tuttavia alla fine ha scelto di abbandonare la trasmissione insieme a Luca.

Riccardo chiude con Michela: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprire quali saranno le prossime mosse che verranno messe in atto da Armando, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Riccardo Guarnieri.

Reduce dal confronto/scontro con la sua ex Ida Platano e dalla fine della sua frequentazione con Gloria, il cavaliere pugliese si concentrerà sulla dama Michela.

Alla fine, però, anche in questo caso le cose non andranno nel verso giusto e nell'ultima registrazione Riccardo ha scelto di chiudere la frequentazione con Michela.