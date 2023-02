Sorpresa in arrivo per Tina Cipollari: stando alle anticipazioni divulgate da Lorenzo Pugnaloni, durante le ultime registrazioni del trono over, la vamp è stata protagonista assoluta. Nel parterre ha infatti fatto il suo ingresso un nuovo cavaliere, Ivan. In un primo momento l'uomo ha mostrato il suo interesse per la dama 52enne Desdemona, ma dopo una prima esterna ha virato verso Tina Cipollari e si è dichiarato a lei. L'opinionista è certamente abituata alle lusinghe in studio da parte degli uomini e spesso ha reagito alle attenzioni ricevute con sarcasmo e freddezza, questa volta, però, la sua reazione ha sorpreso come nel caso del corteggiatore Claudio.

Si è infatti concessa un ballo con il neo arrivato e l'atteggiamento di "apertura" ha scatenato i commenti dei fan sui social, che sperano in un nuovo amore per la loro beniamina.

Tina, proprio a Uomini e Donne ha conosciuto Kikò

Tina Cipollari, l'ormai insostituibile volto di Uomini e donne, ha trovato il suo grande amore davanti alle telecamere. Arrivata nel 2003 alla corte di Maria De Filippi per corteggiare l'allora tronista "over" Roberto, si è ritrovata all'altare con Kikò Nalli, ex concorrente del Grande Fratello Nip e parrucchiere di successo.

Un amore scoccato proprio nel dating show targato Mediaset, che li ha spinti a convolare a nozze e a mettere su famiglia. Purtroppo, però, il matrimonio è naufragato dopo 10 anni, ma i due ex, dopo venti di burrasca, hanno oggi rapporti sereni e pacati, anche per amore dei loro tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco.

Tina, dopo Kikò, l'addio a Vincenzo Ferrara (e il gossip su Manetti)

La vita sentimentale della Cipollari è stata contrassegnata da grandi dolori. Dopo l'addio a Kikò ha intrapreso una nuova relazione con l'imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, finita però nel peggiore dei modi ad un passo dall'altare. Tina non ha mai fornito dettagli sull'addio, anche se proprio a Uomini e Donne ha ufficializzato pubblicamente la rottura ed ha dichiarato di essere felicemente single.

Successivamente a Vincenzo le è stato attribuito un flirt con Giorgio Manetti, lo storico "gabbiano" del trono over, ex fidanzato della sua acerrima nemica televisiva Gemma Galgani. Un gossip nato da alcune dichiarazioni dell'uomo, il quale durante un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha palesato i suoi apprezzamenti per l'opinionista: "Tina è una bomba - ha detto ai tempi della sua partecipazione al programma - mi piace.

Mi farebbe piacere invitarla a cena, se vuole io ci sono". Parole, queste, che hanno alimentato i rumor che però sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati, i quali hanno confermato di essersi più volte visti, ma in amicizia e senza nessun altro scopo.