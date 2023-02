Ida Platano rompe il silenzio e torna sui social dopo la messa in onda della fatidica puntata di Uomini e donne incentrata sul confronto con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Un momento che è stato particolarmente intenso e ricco di colpi di scena, durante il quale i due si sono ritrovati anche ai ferri corti.

Tornata sui social, la dama siciliana ha preferito evitare ogni minimo commento nei confronti del suo ex fidanzato, preferendo quasi ignorarlo.

Ida torna a Uomini e donne: nervi tesi in studio con il suo ex Riccardo Guarnieri

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continua a riservare colpi di scena e nel corso della puntata trasmessa il 14 febbraio, c'è stato spazio per il ritorno in scena di Ida Platano.

La dama siciliana, a distanza di tre mesi dalla sua uscita di scena dalla trasmissione e dall'inizio della relazione con Alessandro Vicinanza, è rientrata in studio per un confronto diretto con il suo ex.

Tra i due sono volate parole grosse, soprattutto dopo che Riccardo ha messo in discussione il ruolo di Ida come mamma e successivamente ha accusato Alessandro di essere solo un "poveraccio".

Il silenzio di Ida Platano su Riccardo dopo il confronto a Uomini e donne

La situazione in studio è degenerata, al punto che Maria De Filippi ha dovuto prendere in mano le redini della situazione e cercare così di rasserenare gli animi in studio.

Subito dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, Ida ha preferito non rilasciare alcun tipo di commento su quanto successo in studio con il suo ex.

Solo la mattina del 15 febbraio, la dama ha postato delle nuove storie dove ha preferito ignorare il suo ex, raccontando però di sentirsi "un po' così".

'Mi sento un po' così, però tutto ok', Ida rompe il silenzio dopo il ritorno a Uomini e donne

"Belli miei buongiorno. Oggi un po' in ritardo, perché ho riposato. Mi sento un po' così, però tutto ok", ha dichiarato Ida Platano nelle sue storie social, ringraziando le tantissime persone che le hanno fatto i complimenti per l'outfit indossato nel corso della puntata di di Uomini e donne.

"Anche oggi colori colori, tutta bella colorata. Sapete che io adoro i colori", ha aggiunto ancora Ida Platano svelando poi che l'avrebbe aspettata un nuovo pomeriggio lavorativo all'interno del suoi salone di bellezza.

Insomma, Ida ha preferito non replicare ulteriormente al suo ex Riccardo sui social, così come ha fatto anche il cavaliere pugliese che non ha pubblicato nessun altro commento in merito all'accesissimo confronto che c'è stato in studio.

I due avranno messo definitivamente una pietra sopra al passato? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.