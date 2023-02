Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato tedesca targato Bea Schmidt, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 6 a domenica 12 marzo, rivelano che Josie vorrebbe essere coinvolta nel progetto riguardante il libro di cucina che andrà a creare il Fürstenhof. Paul e Constanze, intanto, si eserciteranno col valzer in attesa del prossimo gala, nel frattempo Werner e Christoph si alleeranno contro Ariane. Lindbergh, invece, rivelerà alla giovane Klee di avere timore d'innamorarsi nuovamente per paura di essere ancora ferito, mentre Erik e Cornelia andranno al ballo assieme.

Robert, infine, rifletterà su chi potrebbe avergli sparato.

Josie vorrebbe essere coinvolta nel progetto riguardante il libro di cucina che andrà a creare il Fürstenhof

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe dal 6 al 12 marzo anticipano che Josie non riuscirà a convincere Erik di non essere in combutta con mamma Yvonne. Paul, notando la sofferenza emotiva della sua assistente, la abbraccerà calorosamente. Poco dopo, Lindbergh andrà da Erik e lo spingerà a parlare nuovamente con la figlia, così il dark man si metterà alla ricerca della stessa.

Josie, al contempo, vorrebbe essere coinvolta nel progetto riguardante il libro di cucina che andrà a creare il Fürstenhof, specialmente nel tentativo di far colpo agli occhi di Paul.

Il direttore amministrativo dell'hotel, intanto, si eserciterà col valzer assieme a Constanze in occasione del prossimo gala, ma l'uomo noterà che la fidanzata avrà un atteggiamento completamente differente rispetto al solito.

Christoph e Werner, nel mentre, sceglieranno di coalizzarsi per contrastare la dark lady, col padre di Tim che spiegherà all'anziano albergatore che potrebbe rendere nulla la donazione di Robert dimostrando allo stesso grave ingratitudine.

A quel punto, Werner inizierà a insultare il figlio con la speranza di essere insultato.

Erik e Lia andranno assieme al ballo

Paul rivelerà a Josie di non volersi più innamorare per paura di restare ferito, così l'aspirante cuoca deciderà di mettere tutto per iscritto e confiderà i sentimenti che prova nei confronti di Lindbergh.

Henning, al contempo, si domanderà perché Constanze non sia col fidanzato, mentre Shirin vedrà l'abito indossato da una signora e cercherà un modo per ottenere quel vestito, così da poterlo indossare per il prossimo gala.

Josie, invece, capirà che tra Erik e Lia c'è un riavvicinamento, quindi farà in modo che i due vadano al ballo assieme.

Robert, dopo essere stato ferito soltanto leggermente durante l'attacco, s'interrogherà assieme ad Ariane su chi possa avergli sparato.

Christoph dirà a Werner che era programmato, ma l'anziano albergatore sarà fuori di sé e schiaffeggerà in viso l'alleato.

Quando la dark lady, il giorno seguente, porterà in casa Robert ci sarà la polizia ad attenderla.