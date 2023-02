Tanti colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 6 all'11 marzo in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Taylor Hayes proverà a convincere Finn a permettere a Sheila Carter di passare il Natale insieme a lui e suo nipotino.

Beautiful, puntate 6-11 marzo: Brooke si reca a trovare Taylor

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a sabato 11 marzo, rivelano che Taylor ammetterà a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di amare ancora Ridge (Thorsten Kaye), sebbene non abbia intenzione di rovinare il suo matrimonio con Brooke.

Nel frattempo Sheila perderà il lume della ragione quando, grazie a Deacon, scoprirà che la dottoressa Hayes è tornata a Los Angeles. In merito studierà un piano.

Brooke, dopo averci riflettuto per molto tempo, si recherà da Taylor. Le due donne si scambieranno alcune informazioni sulla loro vita privata. La tensione si taglierà con un coltello ma Taylor proverà ad allegerire la situazione, chiedendo a Brooke di non pensare al passato, ma di guardare avanti. Alla fine la madre di Hope (Annika Noelle) chiederà alla dottoressa Hayes se possono diventare amiche, visto che non ci sono più motivi per essere rivali. Pertanto, la sorella di Katie spererà di riuscire a festeggiare il Natale insieme alle due famiglie.

Sheila vuole passare il natale con Finn

Nelle puntate 6-11 marzo di Beautiful, Steffy si lascerà andare ad alcune battute quando vedrà i suoi genitori abbracciati. Ridge, a questo punto, rammenterà a sua figlia di essere già impegnato con Brooke (Katherine Kelly Lang) e con la consapevolezza di riuscire a superare le loro divergenze dopo l'arrivo di Deacon nella loro vita.

Sheila, intanto, crederà che Taylor sia la chiave per far tornare i genitori di Hope insieme. Più tardi, Sheila scriverà a Finn pregandolo di passare il Natale insieme a lei. Un messaggio che verrà notato anche da Steffy, presente in quel momento.

La dottoressa Hayes cerca di convincere il genero a offrire una possibilità a Sheila

Douglas sarà felice dell'imminente arrivo delle vacanze natalizie. Steffy e Finn (Tanner Novlan) addobberanno l'albero di Natale entusiasti di trascorrerlo con Taylor, Hayes e Kelly. Il dottore, intanto, ammetterà di essere molto combattuto per non poter vedere Sheila durante le festività. Pertanto Taylor cercherà di convincere il genero a offrire una possibilità alla madre biologica di incontrare il nipotino, in modo da tenerla d'occhio. Liam (Scott Clifton) si preparerà a fare un bellissimo regalo a Hope.