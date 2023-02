Ida e Alessandro continuano ad essere al centro dell'attenzione dopo la loro uscita di scena da Uomini e donne.

La scelta della dama siciliana di abbandonare la trasmissione assieme al cavaliere napoletano aveva destato non pochi "sospetti" e, ancora oggi, ci sono tante persone che dubitano sul loro amore.

E così, intervistati dal magazine della trasmissione di Canale 5, la coppia ha scelto di rompere il silenzio e non ha risparmiato una stoccata al vetriolo contro i detrattori.

È vero amore tra Ida e Alessandro dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, uno dei colpi di scena di questa stagione di Uomini e donne ha avuto come protagonista Ida Platano: la dama siciliana scelse di abbandonare la trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza, pronta ad intraprendere una nuova storia d'amore lontana dai riflettori.

In tanti, però, apparvero scettici di fronte alla decisione di Ida: tra questi vi era anche Tina Cipollari, la quale subito sottolineò il fatto che la dama sarebbe ritornata in studio nel giro di poche settimane.

Eppure, ad oggi, Ida e Alessandro continuano ad essere super innamorati e dalle pagine del magazine di Uomini e donne, non hanno risparmiato una frecciatina contro i detrattori.

La replica di Ida e Alessandro contro gli invidiosi

"Agli invidiosi diciamo: pensate quello che volete", hanno sbottato i due ex volti del trono over che vanno avanti per la loro strada.

I due sono reduci dal loro primo viaggio d'amore fatto a Miami, come testimoniato anche sui loro rispettivi profili social con scatti e video di questa luna di miele.

"Miami è stato un regalo di Ale che mi ha lasciato a bocca aperta" ha svelato Ida Platano alla rivista del talk show Mediaset.

Intanto, proprio nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Maria De Filippi è tornata a parlare della dama siciliana e lo ha fatto rivelando al suo ex Riccardo Guarnieri, che ci sarebbero stati degli episodi che proprio non le sono piaciuti.

Ida vorrebbe tornare a Uomini e donne per affrontare Riccardo

Il riferimento va all'intervista rilasciata da Riccardo al magazine della trasmissione di Canale 5, dove non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo nei confronti della dama e del suo nuovo fidanzato.

Parole che non sarebbero piaciute per niente all'ex dama siciliana, la quale avrebbe fatto presente la sua volontà di riprendere parte alla trasmissione di Canale 5 per avere un confronto diretto con il suo ex fidanzato.

Insomma, Ida vorrebbe rivedere Guarnieri per un confronto in studio e replicare alle sue stoccate al vetriolo. Un incontro che potrebbe avvenire in una delle prossime registrazioni di questa edizione.