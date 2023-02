I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 17 febbraio rivelano che a Milano arriverà Chiara, la donna che Gloria aveva salvato durante il parto, dalla quale è stata anche denunciata. Umberto e Flora avranno opinioni differenti sulle nozze: lei vorrebbe sposarsi subito, mentre lui non sarà dello stesso parere. Lamantia invece, inizierà a essere geloso di Maria.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 17 febbraio: Gemma si lascia andare con Carlos

Maria continuerà a spronare Francesco affinché non abbandoni la sua passione per la sartoria.

Puglisi inoltre, per ringraziare il giovane Rizzo dell'aiuto offerto in Atelier, gli farà un regalo. In occasione della festa di San Valentino, Vito vorrà fare un bel regalo a Maria e si metterà alla ricerca di una tipologia specifica di fiori. In questa sua missione, verrà aiutato da Mattia Costa, un vecchio amico di Marcello. Puglisi gradirà il pensiero di Vito e lo sfoggerà con molto orgoglio. Successivamente, però, il contabile inizierà a essere geloso di Francesco, visto che si legando sempre di più a Maria.

Umberto inizierà a essere preoccupato inmerito all'insistenza di Flora su Palazzo Andreani. Alla fine, però, la stilista rassicurerà il commendatore, promettendo di non dire nulla riguardo a quanto scoperto sulla struttura.

In cambio, però, Flora chiederà qualcosa. Nascerà poi un nuovo confronto sul tema matrimonio: Flora vorrebbe sposarsi subito, mentre il commendatore avrà un pensiero differente.

Trame Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Chiara bussa alla porta di Ezio

Inaspettatamente una vecchia conoscenza di Ezio busserà alla sua porta.

Si tratterà di Chiara, la donna che Gloria aveva salvato in travaglio e da cui era stata denunciata. La donna gli chiederà di poter incontrare la mamma di Stefania. Inizialmente Ezio sarà incerto sul da farsi ma successivamente, dopo aver parlato con Vittorio, deciderà di avvisare Gloria in merito alla visita ricevuta. Ezio racconterà anche a Veronica dell'incontro avuto con Chiara.

Gloria incontrerà la donna che l'aveva denunciata e scoprirà che la vicenda che l'ha vista coinvolta sarebbe potuta andare in maniera differente. Moreau e Colombo partiranno insieme per un viaggio di lavoro, momento in cui le gli confesserà le rivelazioni di Albani: tra di loro accadrà qualcosa di inaspettato.

A San Valentino, Gemma deciderà di lasciarsi finalmente andare con Carlos. Entrerà invece nel vivo il concorso Cuori Solitari ideato da Vittorio: i partecipanti potrebbero avere la speranza di trovare l'anima gemella.