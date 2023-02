Ida Platano tace sul conto del suo ex Riccardo Guarnieri, dopo le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne e, intanto, si gode la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

In queste ultime ore, infatti, la dama siciliana era tornata al centro dell'attenzione dopo che Maria De Filippi durante le ultime riprese, ha svelato che Ida avrebbe chiesto di poter avere un confronto con il suo ex fidanzato Riccardo.

Riccardo punzecchia Ida dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano è uscita di scena da circa tre mesi dallo studio di Uomini e donne, dopo aver deciso di viversi la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza, fuori dagli studi del talk show pomeridiano.

L'ormai ex dama del trono over, dal giorno della scelta, fa coppia fissa con il cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel suo cuore.

E, contrariamente alle insinuazioni che erano state fatte da Tina e dai fan social del programma, la love story tra i due sta proseguendo nel migliore dei modi.

Riccardo Guarnieri, invece, continua a portare avanti il suo percorso sentimentale nello studio del talk show di Maria De Filippi e in una recente intervista non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Ida e del suo nuovo fidanzato.

Ida tace su Riccardo dopo il retroscena di Maria a Uomini e donne

Sul magazine della trasmissione di Canale 5, Riccardo ha accusato Alessandro di essere una persona poco matura e ha punzecchiato la sua ex, dicendo che fino a poco tempo prima della scelta, aveva sempre ammesso di volere un vero uomo al suo fianco ma, alla fine, avrebbe scelto un "secondo figlio".

Dichiarazioni che non sarebbero piaciute per niente ad Ida: nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, come svelato da Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi ha svelato che l'ex dama siciliana vorrebbe avere un confronto in studio con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Insomma, un nuovo faccia a faccia potrebbe verificarsi nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione e c'è da scommettere che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, non mancheranno i momenti di tensione in studio.

Ida spiazza Alessandro con una dedica d'amore

Intanto, però, sui social Ida Platano tace sull'ex Riccardo: la dama di Uomini e donne non ha proferito parola su questo papabile nuovo confronto che potrebbe avvenire in trasmissione.

E, intanto, Ida si è lasciata andare all'ennesima dedica d'amore per spiazzare il suo Alessandro Vicinanza, ormai diventato un punto di riferimento importante nella sua vita.

"Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe", ha scritto la dama su Instagram parlando del suo fidanzato.