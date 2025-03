Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano la fine di una frequentazione tra due protagonisti del parterre. Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, verranno raccontate le vicende sentimentali dei single, registrate il 25 febbraio e il 4 marzo. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni sia sul suo sito sia sul suo account Instagram, Sabrina e Giuseppe chiuderanno la loro frequentazione poiché il cavaliere non vorrà dare l'esclusiva alla dama, causando una discussione. Nel frattempo, Agnese continuerà la sua frequentazione con Diego. Tina Cipollari, invece, andrà in esterna con Cosimo, che la inviterà in Puglia.

Sabrina chiude con Giuseppe e blocca il suo numero sul telefono

Non ci sarà un lieto fine per Sabrina e Giuseppe, poiché nelle prossime puntate di Uomini e donne la loro conoscenza si interromperà. Sarà Sabrina a fare delle valutazioni sul comportamento di Giuseppe che, dopo settimane di frequentazione, non farà un passo avanti nel loro rapporto e non sarà disposto a darle l'esclusiva. La dama di Reggio Emilia sarà chiara nel mettere una condizione affinché ci possa essere una possibilità di ricucire il rapporto: Giuseppe deve darle l'esclusiva. In seguito, Sabrina rivelerà anche di essersi innamorata del cavaliere. Tuttavia, la donna preferirà essere drastica e non permetterà più all'uomo di contattarla, bloccando anche il suo numero di telefono, poiché la situazione tra di loro non evolverà nel modo in cui lei spera.

Agnese continua la frequentazione con Diego

Ci sarà inoltre spazio per le vicende sentimentali di Agnese, che continuerà la frequentazione con Diego. Quest'ultimo, invece, interromperà la conoscenza con Arianna poiché gli è sembrato di essere uscito con un'amica. In studio arriverà anche Alessia Pecchia di Amici per danzare con Giuseppe e Gianni Sperti, che si sfideranno in una gara di ballo.

Gianmarco Steri continuerà il suo percorso con le corteggiatrici. Tina Cipollari andrà in esterna con Cosimo, che la inviterà in Puglia. In studio, la coppia ballerà sulle note della canzone 'Cuoricini'. Durante la sfilata, l’opinionista tirerà un gavettone a Gemma Galgani.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Giuseppe è andato a casa di Sabrina

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Giuseppe è andato a casa di Sabrina per trascorrere il fine settimana insieme. In studio, gli opinionisti non hanno visto di buon occhio il cavaliere, poiché la relazione non ha fatto un passo avanti; anzi, Giuseppe ha fatto entrare una nuova signora arrivata per conoscerlo. Tuttavia, Sabrina ha continuato la frequentazione con il cavaliere. Barbara, invece, è uscita con Ruggiero e i due protagonisti del parterre si sono baciati. Nel frattempo, Gemma Galgani ha continuato a frequentare Orlando.