Chi sarà la scelta finale di Federico a Uomini e donne? Cresce l'attesa per la registrazione della puntata in cui il tronista svelerà il nome della ragazza con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Alice e Carola sono le due pretendenti che, dopo un percorso lungo e irto di colpi di scena e ostacoli, sono riuscite a giungere al rush finale e adesso si giocheranno il tutto per tutto in vista dello sprint conclusivo.

Cresce l'attesa per la scelta di Federico Nicotera a Uomini e donne

La registrazione della scelta di Federico a Uomini e donne è uno degli eventi più attesi dai fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Appena riprenderanno le registrazioni del talk show, attualmente sospese per il lutto che ha colpito la conduttrice e l'ha costretta a prendersi un periodo di pausa dal piccolo schermo, ecco che si procederà con la scelta del tronista.

Per Federico giungerà il momento di svelare il nome della donna con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio del talk show pomeridiano.

Un momento particolarmente atteso da Alice e Carola, che da diverso tempo chiedono al tronista di far chiarezza sui suoi sentimenti e mettere la parola fine a questo percorso.

Carola rompe il silenzio prima della scelta di Federico a Uomini e donne

Come stanno vivendo le due pretendenti questo momento di grande attesa?

Le reazioni di Alice e Carola sono nettamente differenti.

Dopo il rinvio della registrazione di Uomini e donne dedicata alla scelta, Carola è intervenuta sui social e lo ha fatto esplicando il suo stato d'animo attuale.

La ragazza, finita al centro delle polemiche per una segnalazione legata a un video che la ritraeva in discoteca in compagnia di un ragazzo, ha subito precisato di aver messo al corrente dei fatti Federico e di averlo così tranquillizzato dopo le indiscrezioni sul suo conto.

Al tempo stesso Carola non ha nascosto che questo per lei è un momento di "grande tensione".

Alice sceglie il silenzio in attesa della scelta a Uomini e donne

Insomma sembrerebbe che la ragazza non veda l'ora di conoscere il verdetto finale del tronista, con la speranza che per lei possa esserci un lieto fine, dopo che in studio Carola si è dichiarata apertamente a Federico con una lettera d'amore.

Situazione differente per Alice: da un po' di giorni la corteggiatrice ha scelto di perseguire la strada del silenzio.

L'ultimo post pubblicato su Instagram risale a sei giorni fa e in quell'occasione la ragazza ha aggiunto una didascalia che non è passata inosservata.

"Verace" ha scritto Alice sui social, quasi a voler sottolineare di essere sempre stata limpida durante il suo percorso a Uomini e donne e non si esclude che possa essere stata una velata frecciatina per Carola, più volte accusata in studio di essere interessata solo alla visibilità e ai follower sui social.