Si sono svolte domenica 19 febbraio le riprese di un'altra puntata di Uomini&Donne: ancora prima che Maria De Filippi salutasse il pubblico presente in studio, in rete è stato caricato il video di presentazione del ragazzo che, d'ora in avanti, affiancherà Federico Nicotera sulla poltrona rossa. La new entry del Trono Classico è Luca Daffré, ex corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti e anche naufrago di un'edizione dell'Isola dei Famosi e single di Temptation Island. L'anticipazione più attesa dai fan, però, è quella sulla scelta che il tronista romano non ha ancora fatto tra Carola e Alice, dopo mesi di conoscenza.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La registrazione di U&D di domenica 19 febbraio era molto attesa dal pubblico: sono mesi, infatti, che chi legge le anticipazioni delle puntate si aspetta di scoprire come si è concluso il percorso di Federico nel Trono Classico.

Oggi, dopo mille indecisioni e altrettante emozioni, Federico ha spiazzato rimandando ancora la sua scelta tra Alice e Carola.

L'ingegnere aeronautico ha esordito nel cast del dating show a settembre e, assieme a Lavinia Mauro, è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle riprese settimanali.

I telespettatori si sono appassionati alle conoscenze di Nicotera con entrambe le sue corteggiatrici, due ragazze molto diverse ma, allo stesso modo, capaci di suscitare un forte interesse nel protagonista della versione giovani della trasmissione.

Un ritorno nel cast di U&D

La prima anticipazione che è trapelata dagli studi Elios nel tardo pomeriggio del 19 febbraio, però, non riguarda la scelta di Federico.

La redazione di U&D, infatti, ha voluto spiazzare i fan pubblicando su Witty Tv il video di presentazione del tronista che, a partire da oggi, affiancherà Nicotera, Lavinia e Nicole.

Contrariamente a quello che si vociferava in rete nei giorni scorsi (ovvero che la new entry del cast sarebbe stato un volto sconosciuto), gli addetti ai lavori hanno deciso di puntare ancora una volta su un giovane che ha già partecipato alla trasmissione in passato: si tratta di Luca Daffré, naufrago di una recente stagione dell'Isola dei Famosi.

Il modello, inoltre, non molti anni fa, ha ricoperto il ruolo di single a Temptation Island e, per ben due volte, quello di corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi: il veneto, infatti, ha frequentato in esterna prima Teresa Langella e poi Angela Nasti ma non è mai stato scelto (la sorella dell'influencer Chiara, per esempio, alla fine gli ha preferito Alessio Campoli).

Il 'verdetto' a U&D dopo un lungo percorso

La notizia della presentazione di un nuovo tronista non ha fatto altro che accrescere la curiosità dei fan di U&D per la registrazione odierna.

Le anticipazioni che il blogger Pugnaloni sta fornendo sui social network in questi minuti, fanno sapere che il 19 febbraio l'avventura di Federico nel dating show non si è conclusa: il ragazzo non ha preso una decisione tra le due corteggiatrici che ha tenuto "sulla graticola" per mesi.

Nel corso della puntata sia Carola che Alice hanno commentato le esterne che hanno fatto con Nicotera, dopodiché Maria De Filippi ha detto che questo percorso, così seguito dal pubblico, terminerà la prossima settimana.

L'ingegnere aeronautico, dunque, neppure oggi ha scelto e tra gli spettatori c'è stupore e malcontento.

Domani, 20 febbraio, ci sarà un'altra registrazione ma ancora non si sa se sarà quella durante la quale il romano dirà se preferisce Carpinelli o Barisciani.

Gli spoiler, però, chiariscono che Federico si è detto pronto alla scelta ma la conduttrice non ha svelato quando avverrà.