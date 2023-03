Desirèe Popper è una delle protagoniste di Mare Fuori, la serie tv attualmente in onda su Rai 2. Nella fiction interpreta Consuelo Gomes, una modella sposata con il comandante Massimo (Carmine Recale). In passato aveva già preso parte a un'altra serie tv della Rai, Sopravvissuti, dove recitava nel ruolo di Lara.

Desirèe Popper, infanzia e adolescenza

Desirèe Popper nasce in Brasile nel 1988, da giovanissima si trasferisce a Istanbul (dove vive per due anni, prima di tornare in patria). La sua non è stata un'infanzia facile: lei e la sorella sono state cresciute dai nonni paterni.

La mamma se ne andò di casa quando era piccola e il padre non si occupò mai di loro.

Quando morì la nonna, iniziò a lavorare in fabbrica come sarta: aveva 14 anni. Alla morte anche del nonno, quando lei aveva 18 anni, decise di provare una nuova vita e di trasferirsi in Italia.

I primi lavori in tv

Nel 2013 compare nel videoclip musicale dei "Negramaro - Una storia semplice". Nel 2015 partecipa a una puntata di “Che Dio ci aiuti” e al programma “Alta Infedeltà” di Real Time.

Nello stesso anno 2015 entra come ospite per una settimana nella casa del Grande Fratello 14 dove aveva la "missione" decisa dagli autori di fare finta di essere molto interessata al concorrente Livio e "conquistarlo" con la complicità di tutti gli altri maschi della casa, anche se poi si avvicinò molto ad Alessandro Calabrese.

Dopo qualche anno, la modella brasiliana torna da protagonista a Canale 5 come tronista di Uomini e Donne: è il 2017 quando siede sul trono accanto a Rosa Perrotta. Nel suo video di presentazione si era definita come una ragazza molto schietta e diretta, innamorata della vita e amante delle cose semplici come guardare un film sul divano.

Ma l'esperienza nel programma Uomini e Donne non le fa trovare l'amore: Desirèe infatti abbandona il trono senza scegliere nessuno dei suoi corteggiatori.

Desirèe Popper ha recitato in Sopravvissuti e in Mare Fuori

Desirèe Popper comincia poi a studiare recitazione cinematografica. Nel 2018 ha un ruolo in “Restiamo amici” con la Regia di Antonello Grimaldi e la produzione di Minerva Pictures e Rai Cinema.

Successivamente interpreta anche il personaggio di Lara Mayer nella serie tv Sopravvissuti: una giornalista e reporter di guerra che decide di partire con l’imbarcazione Arianna e documentare il viaggio, nel naufragio assiste impotente alla morte del fratello Matteo, sentendosi in colpa di non averlo salvato e di non averlo protetto come aveva promesso al padre prima di partire.

Nella serie tv "Mare fuori" interpreta Consuelo Gomes, la moglie del comandante Massimo e madre di Pietro. La donna ha sempre desiderato fare l'attrice ma svolge la professione di annunciatrice del meteo apparendo in abiti succinti. Ambiziosa e insoddisfatta, ha una bassissima considerazione del marito e del suo lavoro, motivo per cui il loro matrimonio è tutt'altro che felice.