Nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio c'è stato spazio per la presentazione di un nuovo tronista, pronto a mettersi in gioco fino alla fine di questa edizione.

Trattasi di un volto non proprio sconosciuto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi, dato che in passato è stato già un corteggiatore del talk show dei sentimenti, partecipando al trono di Angela Nasti.

Presentato il nuovo tronista: anticipazioni Uomini e donne registrazione 19 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio 2023, rivelano che in studio c'è stato spazio per la presentazione del nuovo tronista: si chiama Luca Daffrè e in passato ha avuto già modo di prendere parte alla trasmissione di Canale 5.

In tanti, infatti, si ricordano di Luca per la sua partecipazione ai tempi del trono di Angela Nasti, dove riuscì ad arrivare al rush finale e quindi ad un passo dalla scelta, ma non riuscì ad avere la meglio.

A distanza di quattro anni dalla fine di quella esperienza, ecco che Luca è stato scelto dalla produzione del talk show di Maria De Filippi per rimettersi in gioco e cercare così la sua anima gemella in tv.

Chi è Luca, il nuovo tronista di Uomini e donne 2023 (Video)

"Sono stato in questo studio 4 anni fa. Anche se non ho trovato l'amore, non ho mai smesso di crederci", ha rivelato Luca nella sua clip di presentazione che in queste ore è stata pubblicata sui profili ufficiali social della trasmissione di Maria De Filippi.

"Sono Luca, ho 29 anni e nella vita faccio il dj. Sono laureato in scienze motorie", ha proseguito ancora il nuovo tronista di questa edizione, pronto a mettersi in gioco con la speranza questa volta di poter trovare il vero amore della sua vita.

"Amo qualsiasi tipo di sport, soprattutto quelli dinamici. Devo tanto alla mia famiglia, ai valori che mi hanno trasmesso e come mi hanno cresciuto.

Quando c'è di mezzo la mia famiglia, io mi emoziono parecchio", ha aggiunto ancora Luca senza nascondere la commozione.

Grande attesa per la scelta di Federico nella registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio

Insomma, un nuovo tronista che in realtà è già ben noto al pubblico della trasmissione di Canale 5: come se la caverà in questa nuova esperienza?

Riuscirà a conquistare il gradimento del pubblico e a trovare la sua vera anima gemella?

In attesa di scoprirlo, la nuova registrazione di Uomini e donne del 19 febbraio si preannuncia particolarmente attesa anche per la fatidica scelta finale di Federico Nicotera.

Il giovane tronista romano, infatti, a distanza di un po' di mesi dall'inizio del suo percorso dovrebbe svelare il nome della sua scelta tra Alice e Carola.