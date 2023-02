Un posto al sole va in onda dal lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate del daily drama partenopeo, in onda dal 27 febbraio al 3 marzo, rivelano che Silvia inizierà a nutrire i primi dubbi in merito a Giancarlo. La donna, in questi giorni, sta affrontando una delle peggiori crisi che abbia mai investito il Vulcano e pare proprio che la situazione sia destinata a peggiorare. A quanto sembra, sarà proprio in questo contesto che Giancarlo dimostrerà di non essere affidabile come sembrava. Ma cosa farà esattamente per l'uomo per tradire la fiducia della sua amata?

A seguire verranno analizzate alcune possibilità.

Nel frattempo Silvia scoprirà di non essere sola e di poter contare sul sostegno di una persona a lei molto cara che, sorprendentemente, non sarà né Michele né tantomeno Giancarlo.

Un posto al sole: chi è Giancarlo

Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi) si è sempre mostrato come un uomo ai limiti della perfezione. Gentile, affabile, comprensivo, il bancario non ha mai dato segni di instabilità emotiva o mostrato difetti caratteriali. Volendo puntualizzare, l'uomo potrebbe forse risultare un po' troppo affettuoso, ma tale peculiarità non può di certo rientrare nei difetti.

L'eccessiva virtuosità di questo personaggio ha portato spesso i fan più scettici a ritenere che l'uomo dovesse per forza nascondere qualcosa, ebbene forse le cose potrebbero stare realmente così.

Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda a marzo, rivelano infatti che Silvia inizierà a dubitare del suo compagno.

Un posto al sole: i dubbi di Silvia

È importante sottolineare il fatto che le trame parlino di dubbi di Silvia e non di un'effettiva colpevolezza di Giancarlo. In ogni caso la proprietaria del Vulcano inizierà a credere che il suo uomo tanto perfetto poi non sia.

In particolare Graziani inizierà a ritenere il suo compagno poco affidabile. Na cosa vuol dire esattamente?

Considerato che l'uomo, anche in virtù del suo ruolo di direttore di banca, stia amministrando le finanze della donna, molti hanno pensato che possa essere un truffatore, altri che più banalmente Giancarlo la tradisca.

C'è però chi ancora sostiene che l'uomo possa essere uno stalker o un maniaco che nasconde bene la sua vera natura. A dire il vero, considerata la natura del personaggio, tutte queste ipotesi risultano piuttosto improbabili, anche se sembra proprio che tale storia d'amore sembri destinata a finire. Sono in molti a scommettere infatti che Silvia tornerà con Michele in occasione della morte di sua madre.

Un posto al sole: torna Otello e muore Teresa

In merito alla morte di Teresa, va detto che è stato finalmente ufficializzato il ritorno di Otello. Sarà infatti lui il misterioso uomo che sosterrà Silvia in questo difficile momento. Le anticipazioni non fanno però ancora nessun cenno alla scomparsa di Teresina.

Non è chiaro quindi quando questo dovrebbe avvenire, ma c'è stata la conferma che il personaggio seguirà lo stesso triste destino della sua attrice nella vita reale, in puntate che si preannunciano molto drammatiche e commoventi.