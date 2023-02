Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 13 al 17 febbraio, rivelano che Silvia si troverà ad affrontare un periodo molto delicato. Il Vulcano infatti faticherà a risollevarsi dalla crisi in cui è piombato e la proprietaria del rinomato locale dovrà far ricorso a tutta la sua forza d'animo per riuscire a reagire. In questo difficilissimo momento la donna però non sarà sola, Silvia potrà infatti contare sul sostegno di Michele. Ma non è tutto, questo riavvicinamento potrebbe infatti fare da apripista ad un ricongiungimento della storica coppia.

Dopo essere stata allontanata da Niko, Manuela faticherà a riprendersi. La ragazza potrà però contare sul supporto di Micaela, che farà di tutto per distrarla.

Alberto sarà fortemente in ansia per Clara, sapendo che la donna è dovuta tornare da sola nel suo vecchio quartiere.

Continua il processo a Lello Valsano e questa volta saranno chiamati a testimoniare Raffaele e Viola.

Un posto al sole: Michele aiuta Silvia e i due si riavvicinano

Non sarà un 2023 facile per Silvia. L'anno è iniziato con una tremenda crisi per il Vulcano ed in seguito la donna dovrà affrontare la morte di sua madre. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il celebre locale dovrà fare i conti con gli strascichi delle polemiche dovute alla denuncia di Alice a carico di Nunzio.

Nonostante la ragazza abbia ritrattato, le critiche non tenderanno a diminuire e Silvia (Luisa Amatucci) si troverà a dover affrontare un periodo molto difficile.

Ad un certo punto, l'allarme sembrerà rientrato, tuttavia Silvia dovrà fare i conti con un altro inaspettato problema. La donna potrà però contare sul sostegno di Michele (Alberto Rossi).

Quanto a quest'ultimo, sembra proprio che questo riavvicinamento rappresenterà il primo passo verso un ritorno di fiamma per la storica coppia.

Micaela aiuta Manuela a reagire

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) vivranno un momento di forte intimità. In seguito Poggi si pentirà dell'accaduto e allontanerà la gemella.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza non prenderà bene le parole del ragazzo, ma Micaela farà il possibile per tirare su la sorella.

Nel frattempo Riccardo (Mauro Racanati) proverà a farsi perdonare da Rossella (Giorgia Gianetiempo) e per farlo accetterà di appianare le sue divergenze con la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli).

Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 febbraio: Alberto teme per la vita di Clara

Raffaele (Patrizio Rispo) e Viola (Ilenia Lazzarin) saranno chiamati a testimoniare nel processo contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese)e le loro dichiarazioni finiranno per avere molto più peso del previsto.

Clara (Imma Pirone) si troverà costretta a far ritorno da sola nel suo quartiere d'origine e questo sarà fonte di ansia per Alberto (Maurizio Aiello). Quest'ultimo infatti sarà molto preoccupato per l'incolumità della sua compagna.