Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda lunedì 13 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Silvia cercherà di darsi da fare per risollevare le sorti della sua attività, in seguito alla terribile pubblicità degli ultimi tempi. Tuttavia, proprio nel momento in cui le cose sembravano migliorare, Silvia sarà devastata per una terribile notizia.

Anticipazioni Un posto al sole del 13 febbraio: Graziani prova a risollevare il suo bar

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 13 febbraio svelano nuovi colpi di scena.

Spazio per la narrazione di una storyline attuale e interessante. Si parlerà di Silvia e delle sua difficoltà a gestire il Caffè Vulcano, soprattutto in seguito alle recensioni negative avute a causa della vicenda di Alice. La donna cercherà di ridare credibilità alla sua attività organizzando nuove iniziative.

Upas, trama del 13/2: una triste novità per Silvia

La puntata di Upas che andrà in onda lunedì 13 febbraio proseguirà sempre con le vicende di Silvia. La donna, dopo aver trascorso dei momenti difficili, potrà finalmente gioire: le cose al Caffè Vulcano sembreranno andare meglio e Silvia non potrà altro che essere contenta. Tuttavia la vita non dona solo gioie: giungerà per la signora Graziani una terribile notizia, al momento ancora sconosciuta.

Tuttavia, pur non essendo stata rivelata, c'è un'alta possibilità che la cattiva notizia possa riguardare la madre di Silvia. L'attrice che prestava il volto a Teresa è venuta a mancare qualche mese fa e con molta probabilità gli autori potrebbero aver scelto di far morire anche il suo personaggio. Del resto Teresa era assente dalle scene già da diversi anni.

In ogni caso Silvia soffrirà molto dopo aver appreso di questa novità, al suo fianco però ci sarà una persona pronta a sostenerla e darle il suo affetto.

Upas, spoiler 13 febbraio: problemi in vista per Rossella e Riccardo

Nel corso della puntata del 13 febbraio di Upas verrà dato spazio anche alle vicende della giovane Graziani.

Quest'ultima vivrà ancora una volta dei momenti di difficoltà nel suo rapporto con Riccardo. Tuttavia, grazie all'aiuto di Ornella, la ragazza riuscirà a rendersi conto che il carattere del fidanzato non è certo dei più semplici. Al contempo anche un'altra coppia avrà non poche difficoltà. Si tratta di Cerruti e Castrese, i quali si vedranno costretti a concludere la loro storia d'amore appena cominciata. Il nipote di Mariella pare chhe non riuscirebbe a svelare al padre la sua omosessualità.