Un posto al sole, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 febbraio rivelano che Roberto e Marina saranno pronti a sposarsi, tuttavia qualcosa non andrà come previsto. Un attimo prima del "si", infatti, succederà qualcosa di inaspettato che finirà per rovinare la festa.

Un posto al sole, anticipazioni 13-17 febbraio: Marina ha un brutto presentimento

Il giorno delle nozze Marina (Nina Soldano) si sentirà profondamente turbata. Nonostante non veda l'ora di sposare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), la donna non riuscirà proprio a calmarsi.

Un'opprimente sensazione la porterà infatti a convincersi del fatto che qualcosa di negativo stia per accadere.

Marina resterà assorta nei suoi pensieri fino all'arrivo di Raffaele (Patrizio Rispo). Il portiere di Palazzo Palladini, notando l'inquietudine della donna, la inviterà a calmarsi e le consegnerà un bouquet preparato con le rose che un tempo curava suo padre Arturo. Marina accetterà il regalo con gli occhi lucidi per l'emozione e rivelerà a Raffaele di non sentirsi pronta. L'uomo però la rassicurerà e la inviterà a prepararsi.

Arriva il giorno delle nozze

Le anticipazioni confermano che nella puntata di giovedì 15 febbraio tutto sarà pronto per il matrimonio tra Roberto e Marina. Una prima immagine che sta circolando mostra la donna con un elegante abito azzurro chiaro, mentre Ferri indossa un impeccabile completo blu.

Passando agli invitati, in una foto si possono vedere invece Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena, Raffaele (Patrizio Rispo), Elena (Valentina Pace) e la piccola Cristina (Camilla Cossu). Come già anticipato nei giorni precedenti non dovrebbe invece esserci Alice e come lei altri conoscenti.

In ogni caso il lieto evento verrà turbato da qualcosa di totalmente inaspettato.

Le anticipazioni rivelano infatti che un attimo prima che l'Ufficiale di Stato civile dia inizio alla cerimonia accadrà qualcosa che spiazzerà tutti i presenti.

Un posto al sole, puntate febbraio: Lara si presenta con il bambino

Il colpo di scena, che caratterizzerà presumibilmente la puntata del 17 febbraio è stato svelato nei giorni scorsi da Valentina Pace.

L'attrice che interpreta Elena ha mostrato alcune pagine dei copioni futuri. A quanto pare durante le nozze si presenterà Lara (Chiara Conti) con tanto di neonato al seguito.

Resta da capire se questo manderà all'aria il matrimonio o se la donna si limiterà a presenziare.