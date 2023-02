Nelle prossime puntate di Terra Amara, Gaffur mostrerà ai telespettatori ancora una volta la sua sfacciataggine. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, dopo essere stato costretto a rubare i gioielli della moglie per restituire il denaro a Hatip che non si farà scrupoli nel minacciarlo, Gaffur avrà paura che Saniye sappia che è stato proprio lui a sottrarle i pochi oggetti in oro che possedeva. Per scongiurare ogni tipo di problema, Gaffur penserà bene di accusare Cetin del latrocinio commesso, approfittando del fatto che l'uomo si trovava alla tenuta per questioni di lavoro, ma Fekeli non permetterà che il suo uomo venga messo in mezzo ingiustamente.

Saniye scopre il furto dei suoi gioielli

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Gaffur. Seguendo la storyline della soap turca, Hatip mostrerà il suo lato crudele a Gaffur e dopo avergli promesso del tempo per restituire il denaro che in precedenza gli aveva prestato, pretenderà che il capomastro gli ridia i suoi soldi in tempi brevissimi.

Spinto dalla minaccia del perfido Tellidere, l'ex capomastro proverà a rivendere la sua moto per poter racimolare del denaro ma l'offerta che gli verrà fatta sarà troppo bassa.

Disperato e impossibilitato a chiedere aiuto agli Yaman in quanto i soldi prestati da Hatip gli sono serviti per nascondere il furto del denaro dei padroni, Gaffur messo alle strette deciderà di prendere i pochi oggetti in oro della moglie per rivenderli.

Se da un lato la sua idea gli permetterà di scampare alle minacce di Tellidere, dall'altro temerà che Saniye scopra che dietro il furto c'è proprio lui, così si inventerà uno stratagemma che non darà però i frutti sperati.

Le accuse infondate di Gaffur

Oltre a lasciare la porta di casa aperta, per fingere che qualcuno si sia introdotto illegalmente, non appena Saniye scoprirà di non avere più i gioielli, Gaffur fingerà che anche una medaglietta di valore appartenente a lui, che si sarà preoccupato di nascondere, sia stata sottratta.

Ma non è tutto, visto che l'ex capomastro, demansionato da Demir a lavori di pastorizia, non si farà scrupoli nel dire che il colpevole di tutto è stato Cetin, che si trovava alla tenuta Yaman per alcuni problemi di lavoro da risolvere.

Gaffur si recherà davanti a Cetin che respingerà con forza le accuse e troverà l'appoggio di Fekeli.

Il padrino di Yilmaz, credendo al suo uomo di fiducia, minaccerà Gaffur che se ancora una volta farà delle accuse infondate dovrà vedersela con lui. Cosa farà adesso Gaffur? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.