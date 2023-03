La ventiduesima edizione di Amici si avvicina sempre di più alla sua fase più importante: sabato 18 marzo inizierà il serale e oggi, domenica 12, sono stati scelti i 15 allievi che vi parteciperanno. Al termine della messa in onda del 23° speciale del talent-show, si può fare un primo bilancio del cast che i professori hanno messo su per il prime time: la commissione interna ha scelto di promuovere 8 ballerini e 7 cantanti, confermando un perfetto equilibrio tra le due categorie del programma.

Chi non ha ottenuto la maglia oro ad Amici

Anche se i prof hanno emesso gli ultimi verdetti nove giorni fa (la 23esima puntata è stata registrata il 3 marzo scorso), soltanto oggi sono stati ufficializzati i nomi dei ragazzi che compongono il cast del serale di Amici 22.

Maria ha aperto lo speciale del 12/03 confermando il ritiro di tutte le maglie oro assegnate in passato e dando il via ad una gara tra tutti e 17 gli alunni della classe.

Gli insegnanti della scuola, dunque, hanno votato le esibizioni di tutti i talenti e, manche dopo manche, hanno deciso chi promuovere alla prossima fase.

A non accedere al prime time, dunque, sono stati soltanto due titolari: Niveo e Benedetta sono stati eliminati, ma la ballerina ha ricevuto un'offerta di lavoro dalla conduttrice. Per permettere a Mattia di eseguire dei passi a due di latinoamericano (con la professionista Francesca Tocca può ballare solo separato da un plexiglass), De Filippi ha chiesto alla giovane Vari di restare in casetta ricoprendo un nuovo ruolo.

Chi rischia al debutto tra i protagonisti di Amici

Dei 15 allievi che sono stati promossi, alcuni si aspettavano questo risultato mentre altri non hanno trattenuto le lacrime per l'emozione.

NDG, per esempio, ha ricevuto la maglia oro per ultimo e per questo non è riuscito a non piangere quando l'ha scoperto; anche Aaron si è commosso quando ha saputo di essere al serale dopo due soli round e prima di tanti altri suoi compagni.

Maria è apparsa molto comprensiva nei confronti dei titolari che temevano di non farcela: a Megan, in particolare, la padrona di casa di Amici ha fatto un bellissimo discorso sul coraggio che ha avuto a mollare i suoi impegni passati (danzava soprattutto per programmi tv) per entrare nella scuola e migliorare il più possibile.

Esultanze più gioiose, invece, per Wax e Isobel che probabilmente erano quasi certi di rientrare nel gruppo dei migliori 15 di quest'anno.

Presentata la giuria esterna di Amici

Anche se Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avrebbero promosso un numero inferiore di allievi, alla fine sono stati in 15 ad indossare la maglia oro: soprattutto Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, infatti, si sono battuti affinché fossero occupati tutti i posti che la produzione ha messo a disposizione per la nuova fase del talent-show.

Per la categoria canto, dunque, in 7 hanno ottenuto il sì della commissione:

Aaron e Piccolo G, alunni di Zerbi;

Federica e Wax, "pupilli" di Arisa;

Cricca, NDG, e Angelina, talenti di Lorella.

Gli insegnanti di ballo, invece, hanno consegnato il pass del serale a 8 titolari della classe:

Ramon, Isobel e Gianmarco del team Celentano;

Megan, Samu e Maddalena del gruppo capitanato da Emanuel Lo;

Mattia e Alessio, seguiti da Todaro.

Nei prossimi giorni, probabilmente già nel daytime di lunedì 13 marzo, saranno svelate le tre squadre che da sabato 18 gareggeranno in prima serata: i sei docenti del cast verranno accoppiati (uno di canto e uno di ballo per ogni gruppo) e diventeranno capitani dei team che si sfideranno per conquistare la giuria esterna.

Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré sono i componenti della nuova commissione del serale.