Il rapporto tra Nikita Pelizon e alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 continua ad essere complicato: nella serata di sabato 11 marzo la modella triestina stava giocando con una piuma quando in lontananza Luca Onestini, Oriana Marzoli e Giaele De Donà hanno ironizzato sull'atteggiamento della coinquilina. Le prese in giro dei tre hanno fatto innervosire i fan social di Pelizon.

Luca, Oriana e Giaele criticano Nikita

Durante la serata di sabato 11 marzo Oriana Marzoli, Luca Onestini e Giaele De Donà si trovavano in giardino a conversare. Poco poco in là c'era Nikita Pelizon che dopo aver visto una piuma ha deciso di giocarci.

I tre nel vedere l'atteggiamento della coinquilina hanno cominciato a prenderla in giro, in particolare Oriana ha affermato: "Che fa? La piuma, la piuma. Sta soffiando. No vabbè, ragazzi. Io basta".

La reazione di alcuni utenti del web

L'ennesima presa in giro nei confronti di Nikita Pelizon da parte di Oriana, Luca e Giaele ha infastidito i fan della modella triestina.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato l'atteggiamento dei tre concorrenti: "Meglio giocare con una semplice piuma piuttosto che sputare e calpestare le foto degli altri, fare i teatrini dalla mattina alla sera, dire le peggio cose, correre dietro al vino e agli uomini, togliersi i microfoni e infrangere le regole". Un altro utente ha affermato: "Vipere".

Un altro telespettatore del reality show ha sostenuto che Luca, Giaele e Oriana sarebbero invidiosi del percorso portato avanti da Nikita mentre qualcun altro invece ha accusato Luca Onestini di continuare a gettare fango sulla coinquilina.

Tra i vari commenti, c'è comunque anche chi ha preso le difese dei tre sostenendo come la Pelizon abbia effettuato un percorso poco limpido.

Pelizon contro gli autori del GFVip 7

Nel frattempo, lo scorso giovedì 9 marzo Nikita Pelizon è stata protagonista di uno sfogo nei confronti degli autori del programma.

Dopo la diretta, la modella si è ritrovata a parlare con Antonella Fiordelisi spiegando come in confessionale avesse chiesto di non tirare fuori in puntata le sue riflessioni su Luca Onestini. La stessa Pelizon ha riferito che la psicologa l'aveva rassicurata, ma nel momento in cui in puntata si è ritrovata a parlare di quel determinato argomento la ragazza si è sentita presa in giro.

La concorrente si è detta dispiaciuta anche per il fatto che la maggior parte dei suoi compagni d'avventura pensa che sia una persona falsa. Al contrario, Nikita crede che se avesse voluto avere visibilità nel programma avrebbe intrapreso un flirt con qualche coinquilino.